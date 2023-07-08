Никак не угасает интерес к чудовищу из озера Лох-Несс

В разгаре туристический сезон, а потому вновь из толщи озерной воды на белый свет «извлекают» Несси. Нет-нет, никто не покушается на древнего ящера, якобы живущего в глубинах Лосс-Несса и лишь иногда «демонстрирующего» свято верящим в него людям то горб, то изгиб длинной шеи, то тень на поверхности обычного шотландского водоема.

Ну вы же понимаете, что случится, если не поддерживать интерес к загадочному обитателю всемирно известного озера Лох-Несс? Представили себе? Правильно, того и глядишь, оно ничем не будет отличаться от множества других.

Вот и нынче наверняка надо развернуть потоки туристов в этом направлении. А потому в ход идут новые «свидетельства» присутствия в тамошних водах необъяснимо как сохранившегося монстра.

На новых жутких кадрах видно, как темная фигура покачивается у поверхности, но исчезает, когда мимо осторожно проплывает небольшое судно. А увидел это фанат Несси, ветеран «охоты» на ящера, Эоин О’Фаодхагейн, который утверждает, что огромная подводная тень в Лох-Нессе может быть только мифическим животным, преследующим лодку.

Дескать, он был страшно напуган, заметив во вторник (4 июля) под водой таинственные движения, но теперь он на седьмом небе от счастья, что наконец-то смог увидеть неуловимое существо. 58-летний охотник за Несси поведал миру о своих переживаниях по этому поводу:

«Мое сердце колотилось, потому что я знал, что мне что-то удалось. А когда существо всплыло и двинулось параллельно лодке, какая это была картина!»

Четырехминутный ролик был записано веб-камерой, установленной на южном берегу Лох-Несса, вблизи Форт-Огастуса. На кадрах видно, как темная фигура появляется из знаменитого озера и медленно движется, а при приближении лодки ныряет обратно в глубину. Секунды спустя тень приближается к лодке, показывая то, что О’Фаодхагейн называет «определенно черной формой горба». Затем «горб» в течение двух минут следует за лодкой на север, после чего отрывается от нее, движется к центру озера и исчезает.

О’Фаодхагейн часто выходит в сеть, поскольку ведет наблюдения за водой из дома, находящегося в ирландском графстве Донегал. Он искренне считает, что этой фотографии место на любой выставке, устроенной в честь Несси.

Конечно же, и ошеломленные туристы заметили «огромную темную фигуру», которая, по их мнению, «может быть лох-несским чудовищем». А все потому, что британцам обещана награда в £25 000 (почти 3 млн наших рублей), если те докажут, что прославленный ящер все-таки существует.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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