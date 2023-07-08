 

Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

08.07.2023, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Селебрити-стилист Александр Данилов критически высказался о прическе певицы Кати Лель. Специалист признался, что продолжительное время следил за артисткой, пока его не стал устрашать ее блонд и ее стрижка.

“Это все серо, грязно, некрасиво”, — цитирует стилиста Пятый канал. Данилов убежден, что артист должен тщательно следить за своим внешним видом, а также щепетильно подходить к уходу за состоянием своих волос, ногтей, зубов. Не менее важно выбирать опрятную и стильную одежду, когда исполнителю необходимо появиться на публике.

Стилист отметил, что у артиста есть деньги и много ресурсов, чтобы поддерживать презентабельный вид. “Почему нельзя сходить к нормальному стилисту? Мы не говорим, что нужно платить 100, 200, 300 тысяч. Это можно за десять тысяч сделать и выглядеть дорого, — уверен Данилов.

Стоит отметить, что последнее время музыкальная карьера Кати Лель отошла на второй план. Складывается впечатление, что поклонникам и обывателям стало интересней обсуждать громкие и эпатажные высказывания исполнительницы, чем слушать ее песни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07 / Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

08.07 / Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию

08.07 / Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей

08.07 / Моравецкий напомнил о ста тысячах жертв украинских националистов — и призвал укреплять солидарность с Киевом

08.07 / GT – Китай запретил импорт продуктов из 10 префектур Японии в ответ на план сброса воды с «Фукусимы»

07.07 / Собянин рассказал о новых школах, детсадах и поликлиниках в трех округах Москвы

07.07 / Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро

07.07 / Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте

07.07 / Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика