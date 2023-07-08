 

HDN – «не можем поддерживать тех, кто принимает террористов» — Эрдоган снова отказался одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

08.07.2023, 3:30, Новости дня
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Турция не сможет поддержать стремление Швеции к членству в НАТО, пока страна не выполнит своих обещаний по борьбе с терроризмом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передаёт Hürriyet Daily News, это заявление было сделано после переговоров Стокгольма и Анкары в Брюсселе по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тем не менее, глава альянса не теряет надежды привести стороны к компромиссу до саммита НАТО в Вильнюсе, отмечает издание.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал Швецию выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом в контексте стремления страны к членству в НАТО, пишет Hürriyet Daily News.

«Мы не можем поддерживать тех, кто с распростёртыми объятьями принимает терроризм. Какой вклад государство, которое не в состоянии дистанцироваться от терроризма, может внести в НАТО?» — заметил Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов в Национальном университете обороны в Стамбуле 7 июля. По словам президента Турции, Анкара ожидает, что Швеция выполнит обещания, данные в Мадриде в июне прошлого года.

Как напоминает газета, заявления Эрдогана прозвучали после переговоров в Брюсселе с участием министров иностранных дел двух стран. Обсуждения, инициированные Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, были направлены на то, чтобы найти точки соприкосновения и убедить Турцию одобрить членство Швеции перед ежегодным саммитом военного альянса в Вильнюсе.

Анкара уже давно выражает обеспокоенность по поводу снисходительности Швеции к курдским организациям, которые Анкара признаёт террористическими, и настаивает на более конкретных действиях в борьбе с ними, пишет издание. Хотя Швеция внесла поправки в своё антитеррористическое законодательство после  подачи заявки на членство в НАТО, Турция утверждает, что сторонники Рабочей партии Курдистана по-прежнему могут свободно организовывать демонстрации, вербовать сторонников и получать финансовые ресурсы внутри страны.

Эрдоган также подчеркнул вклад Турции в Североатлантический альянс за 71 год своего членства в блоке. «Немногие союзники внесли больший вклад в альянс НАТО, чем Турция. Мы продемонстрировали нашу принципиальную позицию, одобрив членство Финляндии, и мы без колебаний продемонстрировали нашу реакцию на тех, кто покровительствует террористам», — заявил он. «Не может быть никакого разумного оправдания для тех, кто говорит, что мы должны проявить солидарность под сводами НАТО, чтобы принять убийц», — добавил турецкий лидер.

Как пишет газета, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил намерение вновь собрать стороны для дальнейших обсуждений 10 июля, выразив оптимизм в отношении одобрения заявки Швеции на членство в блоке до ежегодного саммита лидеров альянса, запланированного на 11-12 июля. Глава НАТО признал, что некоторые вопросы остаются нерешёнными, но выразил готовность поработать над ними в выходные.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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