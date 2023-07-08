Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

Главная проблема в том, что ИИ не способен оперировать понятием вкуса, поэтому предлагаемые им рецепты – сугубо технологические. Тем не менее, данный недостаток можно нивелировать и даже обратить к собственной пользе. Создатели Futuramen показали, как именно можно сотрудничать с искусственным разумом.

Речь идет о гастробистро в формате современного азиатского кафе, которое совсем недавно открылось на Пятницкой. Это новый совместный проект известного ресторатора Алексея Романова и опытного шеф-повара Марка Шаха Акбари. Название заведения отсылает одновременно к популярному ситкому и к традиционной для Юго-Восточной Азии раменной.

В крохотном помещении всего на 18 посадочных мест ультрасовременный дизайн в контрастных серо-сиреневых тонах выполнен нейросетью. Ей же, по словам Марка, разработано и меню, разумеется, с последующей адаптацией рецептов в сторону необходимой сбалансированности каждой позиции. «Нейросеть неплохо справляется с поставленной задачей, – говорит Шах Акбари. – А еще подкидывает порой нетривиальные идеи, что неудивительно, ведь алгоритмы ее мышления отличаются от человеческих, поскольку не опираются на наш физический и эмоциональный опыт». Например, ИИ предложил добавлять в классические азиатские блюда абхазские лимоны или пудру из оливок, и это неплохо сработало.

Актуальное меню в заведении небольшое – закуски изакая, роллы, домашняя лапша, темпура. Однако каждая позиция доведена до серьезного уровня, все-таки, заведение – не обычная закусочная, а полноценное гастробистро. Так роллы делают открытыми, корейские токпокки заправляют зеленым карри, лепешку роти начиняют креветкой и щедро приправляют чили, цыпленка карааге сервируют с юдзу айли, а телятину кушияки подают с бамией. Отдельного упоминания заслуживает ананас кимчи с невероятно экспрессивным вкусом, где яркая сладость тропического фрукта гармонизирована довольно острым соусом.



Раменов в заведении всего три, но со временем их определенно будет больше. Пока же можно отведать могучую порцию отличной лапши в густом и в меру пряном бульоне в сочетании с телячьими щечками, цыпленком или осьминогом. Последняя версия – фирменная, потому и зовется Futuramen. Морского гада для нее готовят в глинтвейне методом сувид, а дополняют блюдо чатни из карамелизированной красной капусты. Помимо рамена в заведении подают довольно редкую для Москвы лаксу – малазийский суп с креветками и вешенками.



Десертов тоже три, но каждый замысловато-затейлив. Так, черное шу заключает в себе щедрую порцию мусса из моцареллы с гранатовым соком. В вагаси моти спрятан гель из жимолости. А в угольном банане собственно банана почти нет, зато изрядно шоколада и сливочно-молочной начинки.



Средний счет – 1 000 рублей.