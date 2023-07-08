Листья эвкалипта, какао-порошок и яйцо: простая домашняя маска для волос для маскировки седины

С возрастом у нас появляются седые волосы, поэтому многие стараются их сразу же маскировать. Для этого можно использовать различные красящие составы. Однако их недостатком является то, что они могут достаточно сильно повреждать волосы.

Очень хорошим решением может стать домашняя маска для волос, которая поможет скрыть седину. Кроме того, натуральная маска из какао и эвкалипта приносит пользу прядям. Вот несколько особенностей этого натурального косметического средства.

Преимущества натуральной маски

Если хочется быстро и эффективно закрасить седые волосы, то стоит использовать этот натуральный краситель из эвкалипта и какао. Он имеет множество различных преимуществ.

В составе этого средства содержатся эффективные и доступные по стоимости ингредиенты. Однако перед его применением обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы предотвратить возникновение негативной реакции. Особенно это важно сделать при условии чувствительной кожи головы или аллергии.

Чем полезны какао и эвкалипт для волос

Какао имеет множество различных преимуществ, в том числе приносит пользу для волос. Оно предотвращает сухость прядей, способствует их увлажнению, так как содержит в своем составе антиоксиданты, в частности витамин Е.

Эвкалипт отличается хорошими регенерирующими свойствами, стимулирует рост волос, повышает их эластичность, глубоко очищает кожу головы и предотвращает появление перхоти.

Приготовление и применение краски для волос

Чтобы сделать натуральное красящее средство, нужно взять:

1 яйцо; 2 ст. л. эвкалипта; 2 ст. л. кофе; 1 ст. л. порошка какао.

Нужно взбивать яйцо несколько секунд в контейнере и медленно начать добавлять кофе, какао и эвкалипт, продолжая при этом перемешивать. Смешивать средство несколько минут до однородности.

Должна получится кремообразная текстура. Нанести готовое средство кисточкой от корней и до кончиков. Надеть шапочку для душа. Оставить на прядях от 30 до 50 минут. Затем вымыть волосы так, как вы обычно это делаете.

Можно применять готовое средство два раза в неделю. Однако при этом важно не переусердствовать, чтобы предотвратить возникновение любой негативной реакции.

Чтобы предотвратить возникновение аллергии, обязательно нужно предварительно провести тест. Для этого нужно нанести небольшое количество средства на запястье на несколько минут. Если негативной реакции не будет, то можно смело использовать это средство.