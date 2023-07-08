Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей

Самое главное отличие детей от взрослых – дети не боятся ошибаться! Они делают до тех пор, пока у них не получится. И перед взрослыми стоит непростая задача – не убить в детях это качество. Ведь именно такой ребенок вырастет успешным. Он будет пробовать еще и еще, идти чуть дольше и чуть дальше остальных.

Недавно мой сын Игорь по инструкции собирал для сестры кукольную кроватку. В момент, когда каркас уже был собран, он обнаружил, что ошибся. Что он делает? Разбирает и собирает снова уже правильно. Спокойно, без самобичевания и паники.

Да, он ошибся. Но он знает, что все можно исправить и он справится. А задача мамы в такие моменты только в очередной раз сказать, что она верит в его силы.

Как же правильно поощрять инициативу ваших детей, не убивая их любопытство и энтузиазм? 1. Поощряйте исследование. Позвольте ребенку исследовать окружающий мир. Дайте ему свободу пробовать новые вещи и задавать вопросы.

2. Предоставляйте возможности.Дайте ребенку возможность развить новые навыки. Поощряйте их принимать новые вызовы и выражать свои идеи. Будьте положительным примером для подражания. Покажите ребенку, что вы готовы рисковать и пробовать новое. Это поможет им почувствовать в себе силы и мотивацию делать то же самое.

3. Поощряйте усилия. Хвалите ребенка за его старания и прогресс, а не только за успехи. Это поможет им оставаться мотивированными и продолжать рисковать.

4. Поддерживайте. Важно быть рядом, чтобы поддержать ребенка, когда он совершает ошибки. Научите их извлекать уроки из своих ошибок и двигаться дальше.

Следуя этим советам, вы сможете помочь своему ребенку развить инициативу и творческие способности, а также создать атмосферу поиска и обучения. Дайте своему ребенку пространство и свободу, чтобы он мог совершать ошибки и пробовать новое – и вы будете поражены результатами.