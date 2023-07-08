Моравецкий напомнил о ста тысячах жертв украинских националистов — и призвал укреплять солидарность с Киевом

Волынская резня, которую устроили полякам украинские националисты, — трагедия для всех поколений, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пообещал не успокаиваться до тех пор, пока не будет найдена последняя жертва этого преступления и не проведена эксгумация. Однако при этом Моравецкий отметил, что нельзя позволить использовать память о геноциде для разрушения того, что построила польско-украинская солидарность.



AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится с неожиданным визитом на Украине, где он почтил память жертв геноцида, который устроили в середине прошлого века украинские националисты. Утром он направился в деревню Островки, где посетил местное кладбище и вбил символический крест, пишет Niezalezna.

Глава польского правительства также заехал в несуществующую деревню Пузники в Тернопольской области, где сделал краткое заявление для СМИ. «Убийство жителей польской деревни Пузники в феврале 1945 года силами ОУН-УПА* было последним актом, одним из последних актов этой страшной трагедии, которую мы называем Волынским преступлением», — подчеркнул Моравецкий. Он обратил внимание на то, что эта трагедия произошла не только севернее этого места, на Волыни, но и в районе так называемой Восточной Галиции. «Это огромная трагедия, это преступление, геноцид, гекатомба, ад тысяч польских семей, которые проживали на этой территории. В целом, согласно оценкам, 100 тысяч поляков погибли в этом аду, устроенном украинскими националистами. Однако это было возможно, потому, что на этих территориях правил Третий рейх, и потому, что польское государство исчезло отсюда», — объяснил он.

По его словам, жертвы геноцида — и те, кто сумел выжить, неся эту травму до конца своих дней, или живёт с ней по сей день. «Это трагедия очередных поколений, потому что они несут в своих сердцах память об этих событиях и о своих предках, которые погибли», — подчеркнул Моравецкий.

Он напомнил, что в этом году отметят 80-летнюю годовщину Волынской резни, кульминацией которой стало 11 июля — так называемое кровавое воскресенье. «Мы не только помним о том времени, но и призываем найти все места захоронения, чтобы мы могли провести эксгумацию погибших и достойно похоронить их. Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока не будет найдена последняя жертва Волынского преступления, преступления Восточной Галичины. Это наш долг, наше наследие, и мы в долгу перед всеми, кто выжил или не выжил в этой гекатомбе», — пообещал он.

Одновременно Моравецкий обратил внимание на то, что РФ всегда будет пытаться играть «волынской картой», пытаясь вбить клин между поляками и украинцами. «Мы не можем дать своё согласие на это, тем более сейчас, потому что украинские солдаты сражаются за свою независимость, за своё право на жизнь. Также вся Украина борется за нашу безопасность и наше будущее», — объяснил он.

По его словам, чтобы суметь построить совместное будущее, украинцам и полякам предстоит разобраться с болезненным прошлым. «Волынь — незаживающая рана в истории двух народов. Волынь — это геноцид. Мы должны преодолеть её, постичь истину, помнить о том, кто был палачом, а кто жертвой. Но таким образом, чтобы Волынское преступление не разрушило то, что построила польско-украинская солидарность», — резюмировал он.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



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