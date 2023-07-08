 

Рупор кремлевской пропаганды: О тактике ВСУ

08.07.2023, 0:28, Разное
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Перевод комментария с форума ветеранов Академии Вест-Пойнт о тактике ВСУ.

О тактике ВСУ

Поскольку украинцы проявляют поразительную нечувствительность к человеческим потерям, сегодняшнее изменение тактики украинского командования я рассматриваю как оправданный подход в поиске «ключа» к русской обороне. Классические атаки по нашим боевым уставам предполагают предварительное подавление и разрушение оборонительных позиций противника артиллерией и авиацией, а так же одновременное уничтожение его органов боевого управления на глубину полосы обороны и недопущение подходов его резервов. Поскольку у украинцев практически нет авиации и они существенно уступают русским в количестве артиллерии, классические атаки не приводят ни к чему, кроме массовой потери дорогой боевой техники на подходе к русским позициям, дезорганизации и деморализации атакующих с последующим отступлением. Почти три недели таких атак так и не смогли прорвать русскую полосу обеспечения, кроме того, было потеряно, как мне сказал «G-3» из USAREUR-AF в Stuttgart, уже до четверти наших «Bradley», и они сейчас вынуждены экстренно отправлять две роты «Bradley» и много другой техники на пополнение и восстановление боеготовности двух бригад ударного соединения украинцев.

В этих условиях нашими парнями, совместно с украинскими командирами была разработана тактика «москитного» продвижения – непрерывных атак русских позиций небольшими тактическими группами украинской пехоты. Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе, стараются не допускать ближних («контактных») боёв и, при выходе украинцев к своим окопам, отходят, предоставляя артиллерии уничтожать противника. Это, обычно, достигает успеха – украинцы гибнут или отходят. Но у этой тактики есть положительный эффект. Несколько таких атак практически полностью разрушают русскую позицию, причём, чаще всего своим собственным огнём, после чего русские вынуждены отходить на новый рубеж, где эта тактика повторяется. Именно так за две недели русских отодвинули на три мили со стратегически важной позиции Макаровка. И эта тактика всё время совершенствуется. Наши считают, что, при сохраняющихся темпах такого продвижения, уже через две недели украинцы смогут преодолеть русскую полосу обеспечения и приступить к штурму их основной линии обороны, сохранив при этом наступательный потенциал своих самых сильных бригад. Возможно, именно это имел ввиду наш Милли, сказав вчера о десяти неделях украинского наступления.

У этого тактического приёма есть и ещё один важный эффект. На отражение таких «москитных» атак русские вынуждены тратить больше количество артиллерийских снарядов, запасы которых они пополняют медленнее, чем расходуют. И за две недели таких боёв они вполне могут подойти к истощению своих запасов. Конечно, это приводит к большим потерям украинцев, но, как я уже сказал вначале, они мало чувствительны к гибели своих солдат. К тому же, хоть и небольшое, но продвижение это лучшее оправдание их гибели, чем безуспешные атаки. И тут, надо признать, что русские сегодня, куда ближе к армиям западных стран, чем украинцы – они берегут своих солдат…

http://vott.ru/entry/629949 – цинк

Классика трупозаваливания.

Источник: Colonel Cassad


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