Мнение: Героический бизнес, причины снижения инфляции в России и страховка на случай девальвации

1. Дзен-канал «Время и цивилизация» пишет о том, почему русский бизнес сыграл столь важную роль в отражении западных санкций. Цитирую фрагмент поста (ссылка):



…есть старый советский мультик, где мальчик пытался понять, почему музыкальная шкатулка перестала играть. Уснул и ему приснилось, что он внутри этой шкатулки и разбирается. <…>

Бизнес это и есть та самая маленькая деталь, которая позволяет шкатулке играть музыку. Государство — это само тело шкатулки, оболочка. Остальное — это ресурсы, которые используются в деле. Итогом которого становится музыка. <…>

Есть такое выражение: генералы сильны подчинёнными. То есть: правительство сильно настолько, насколько сильны исполнители решений правительства. И тут же идет обратная связь: никакие исполнители, пусть даже золотые, не смогут решить проблему, если правительство занимается ерундой.

Для успеха нужна сильная, крепкая взаимосвязь: правительства и бизнеса.

Что касается денег, что есть сами по себе деньги, если их некому освоить и реализовать? И сделать это правильно. У нас пенсионеры сидят на подушках денег, но при этом вечно жалуются, что им мало и денег нет, пенсия маленькая. Но кто им виноват, что у них деньги просто лежат под подушкой? Безусловно, их право держать заработанное ими там, где они считают нужным.

Но бессмысленно жаловаться, что у вас не получается написать текст, когда вы пытаетесь писать его в пейнте, а не ворде. Просто пейнт для этого не предназначен. Вот и все.

Есть задачи, которыми государство не должно заниматься. И напротив, то, чем государство обязано заниматься. И вот мы плавно переходим к обязанностям государства, их всего две: макроэкономика и безопасность. Других нет.

Транссиб, новые магистрали, мосты, северный широтный ход и все прочее: это макроэкономика. Ей государство и должно заниматься. Собственно, современная Российская Федерация этим и занимается. Развитие всего остального — это уже задача бизнес-сообщества и гражданского общества. Но никак не государства.

Здесь следует уточнить только то, что бизнес – это не такая уж маленькая деталь. В России, по данным за декабрь прошлого года, действуют почти 6 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса (ссылка). Это около 4% населения.

Да, какое-то количество зарегистрированных предприятий и ИП в действительности не работают, зато во многих случаях учредителей несколько, и даже когда речь идёт об ИП в реальности бизнесом могут заниматься (вести и управлять) несколько человек. По этой причине сложно подсчитать настоящее число бизнесменов в России, но понятно, что речь как минимум о нескольких миллионах человек. Для сравнения, в сфере малого и среднего бизнеса заняты 15 млн человек, а всего в России сейчас 70 млн работающих.

2. Несмотря на рост курса доллара, инфляция в России по последним данным остаётся на крайне невысоком уровне, 3,2% (ссылка). Впрочем, к концу года следует ожидать ускорения роста цен, так как некоторые факторы, которые привели к столь низкой инфляции, прекратят действовать либо ослабнут (ссылка):



Снижение инфляции в России в 2023 году произошло из-за прекращения «переплаты за бренд», вхождения в рублевое пространство новых регионов, общей ситуации дефицита спроса и избытка предложения. Причины назвали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Ведомости».

По словам специалистов, в первую очередь — это фактор обменного курса, резко укрепившегося в середине прошлого года из-за компенсации «перелета» курса на пике кризиса, притока рентных доходов в условиях скачка мировых цен и шокового сжатия импорта.

Среди неочевидных причин снижения инфляции в России — общая ситуация дефицита спроса в экономике страны, которая связана с санкционными ограничениями. Помимо этого, сказался избыток предложения (избыток сырьевых ресурсов на внутреннем рынке).

Еще одним фактором стал уход с российского рынка многих иностранных брендов, которые заменили российские. Отечественные потребители перестали переплачивать за дорогие бренды. Заключительной причиной является увеличение спроса на рубль за счет вхождения в состав России новых регионов.

3. Как я и обещал, в Школе Капитализма я разобрал методы страховки на случай девальвации рубля. Цитирую из середины статьи (ссылка):

G. Бизнес



Собственный бизнес даёт сразу три возможности защититься от падения курса рубля. Во-первых, бизнес — это нечто материальное, инфляции напрямую не подверженное. Если у вас есть станок, который делает три детали в час, то как бы рубль или доллар ни прыгали, станок так и останется станком, делающим три детали в час.



Во-вторых, бизнес часто является «машиной времени» — зачастую уже после резкого изменения курса у вас есть несколько дней, чтобы закупить товар по так называемым «старым ценам». Менеджерам нужны бонусы от объёма продаж, а руководство компаний справедливо полагает, что ловить блох, пытаясь вывести каждую продажу в хороший плюс, не имеет смысла — даже если в какой-то день какой-то товар был продан в убыток, это мелочь, которая в финансовом отчёте за год заметна не будет.



В-третьих, если мы говорим о малом или среднем бизнесе, мы обычно можем рассчитывать на рентабельность в 20% годовых или выше. С такой высокой рентабельностью даже сильные колебания курса рубля значения не имеют — на длинном периоде рубль не успевает обесцениться достаточно быстро, чтобы отъесть из прибыли сколько-нибудь существенную долю…