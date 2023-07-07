Мнение: НБС заразен? Фирменный финт Марио Фернандеса



Фернандес забивает Хорватии на ЧМ-2018. Почему-то за Россию

Вот ведь был такой бразилец, Марио Фернандес звали. Вроде неплохой паренек, устроился легионером в футбольный клуб ЦСКА, играл там правого защитника… Но бес попутал – принял зачем-то российское гражданство! И это сказалось.

Вся Россия, как известно, поражена страшным вирусом “НБС” (Надо Быть Скотом). Это распространяющееся, как ржа, всеобщее убеждение, что чем гаже, подлее и бессовестнее ты себя ведешь – тем это правильнее, и надо с удвоенной силой продолжать в том же духе. Но до сих пор казалось, что это сугубо внутренняя напасть и через паспорт не передается. Увы, это не так – вход в российское гражданство токсичен сам по себе, и случай Фернандеса тому пример.

Дело там в том, что Марио Фернандес состоялся как игрок именно в ЦСКА, в котором играл аж 10 лет подряд и стал для болельщиков “своим в доску” (даже несмотря на то, что и за 10 лет не выучил по-русски ни слова). “Зато” играл хорошо, много забивал (хоть и защитник), в итоге был аж приглашен в сборную… правда, не Бразилии, а России. Собственно, именно потому он и совершил данную техническую процедуру – получил еще один паспорт в комплект к имеющемуся, заставил расстараться аж Верховного Вождя Эрефии (гражданство присваивается только именным Указом). Играя за сборную РФ, Фернандес отметился памятным голом Хорватии в четвертьфинале, что позволило дотянуть игру до пенальти навылет. Там, правда, Фернандес свой пенальти не забил, благодаря чему Хорватия все ж выиграла и выбила россиян из розыгрыша.

Ну а потом новоявленный россиянин еще поиграл в ЦСКА, но в мае 2022 года, осознав, что в стране ощутимо пахнет жареным, дипломатично заявил, что “устал от футбола” и хочет домой. Собрал манатки, прихватил беременную жену – и махнул в Бразилию. Странно, что ему не кричали вслед “Постой, Марио! Куда же ты? Почему “домой”? Ведь здесь теперь твой дом, Марио, ты же гражданин России!!” Впрочем, не кричали скорее всего потому, что Марио по-прежнему не понимал по-русски, так что кричать было бесполезно.

(сейчас, кстати, в ЦСКА упорно твердят, что они, дескать, благородно “отпустили” Марио, несмотря на действующий контракт, типа “учитывая его заслуги перед клубом” – и все охотно повторяют эту дичь; на самом же деле, конечно, после “известных событий”, как теперь принято называть в РФ шаг в бездну 24 февраля, ЛЮБОЙ иностранный футболист с разрешения ФИФА и УЕФА мог разрывать контракты с любым клубом из РФ без штрафных санкций и каких-либо последствий для себя, так что всё “прощание с Марио” было в чистом виде пиар-ходом ради “сохранения легенды”)

Покидая ЦСКА, до и по ходу своей карьеры, Фернандес много наговорил о своей “верности клубу” и о том, что он никогда-никогда даже мысли не допустит о том, чтобы играть за какой-либо другой клуб в России, а уж тем более – за злейшего конкурента и врага ЦСКА – клуб Зенит из Питера. Вот, например, дословная цитата:

“Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. «Зенит», без сомнения, хороший клуб. Но мой дом – ЦСКА — Марио Фернандес в июле 2021 года” (Sport24)

Вообще, отъезд Фернандеса из страны был представлен усилиями пиар-службы ЦСКА как то, что Фернандес поехал на родину дабы “отдохнуть” и “восстановиться” – а потом, дескать, он всегда сможет вернуться в ЦСКА, где его и примут с распростертыми объятиями. На деле все оказалось несколько иначе.

Во-первых, вернувшись в Бразилию, Фернандес сразу же попытался устроиться игроком в один из бразильских клубов – то есть ни от какого футбола он вовсе не уставал (кроме разве что российского). Однако в Бразилии у 32-летнего игрока всё пошло ни шатко ни валко – пишут, что он пытался в двух клубах, но в обоих по большей части сидел на лавке, поскольку банально не проходил в состав. И, отмучавшись таким образом год, бедный Марио не придумал ничего лучше, кроме как… вернуться в Россию! Ну а что – паспорт же есть, даже визу получать не нужно.

Все, естественно, думали, что Фернандес так и отправится прямым ходом в ЦСКА, где его типа всегда ждут. Но, как оказалось, так думали все, кроме самого Марио и его агента. Агент же, начав переговоры о новом контракте с ЦСКА, тут же, как выяснилось, предложил его услуги заодно Спартаку, Динамо и Локомотиву. Те вроде как благоразумно отказались от такого подарка – во-первых, сам футболёр, хоть и с русским паспортом, но “в возрасте”… ну и во-вторых – не хотели скандала с ЦСКА.

И вот тут появился Зенит, который, по слухам, просто сказал агенту – “умножай всё на два”. То есть – и гонорар, который предлагал ЦСКА “возвращенцу”, и отступные для агента. После этого Фернандес долго не думал – и сегодня-завтра его переход в Зенит будет официально объявлен. Как бы для пущего символизма – свой первый матч после возвращения в Россию Фернандес должен будет на днях провести в форме “Зенита”… против ЦСКА.

Вот этот скандал сегодня и потрясает всю футбольную и околофутбольную общественность в России. А казалось бы – что особенного? Никаких законов ни Фернандес, ни Зенит не нарушили. То, что у Зенита больше денег, чем у “армейцев” – так это тоже понятно, ведь за Зенитом – Газпром.

Но после всех клятв в верности, после всей умильности, “легенда клуба” и прочее… Вот такая легенда, вполне достойная текущего подлого времени России. Чем-то Фернандес похож на Пригожина, на мой взгляд: тот тоже был придан армии и с него тоже пылинки сдували – а оно вон как обернулось. “Переметнулся к Газпрому”. Натянутая аллегория, но уж какая есть.

А мораль всей этой басни такова: в стране, где основным девизом является НБС – только так и может быть. Молодец, Фернандес! Так держать! Два миллиона евро лучше, чем один миллион евро – на том стояла и стоять будет Русская Земля!