Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте

За последние три года чаще всего россияне ремонтировали кухню. Данный ответ выбрала почти половина участников социологического исследования о ремонте, проведенном в периоде с 2021 по 2023 год. 45% потратили деньги на улучшение прихожей, 38% также вложились в ванную комнату.

36% респондентов также смогли отремонтировать гостиную или спальню, 26% привели в порядок балкон, а до детской дошли всего 18% россиян. Сделать ремонт сразу всей квартиры получилось лишь у 14% участников соцопроса.

Примечательно, что почти половина граждан, сделавших ремонт за последние три года пожалела о потраченном времени. 47% остались недовольны тем, что превысили запланированный бюджет. Такой же процент опрошенных пожаловались на пыль и грязь.

Всего на один процент меньше участников социсследования подчеркнули, что жалеют о затраченных нервах. К слову, 13% россиян столкнулись с мошенниками, а у восьми процентов случались конфликты с соседями.

Набольшее количество граждан (31%) потратило на ремонт менее ста тысяч рублей. До двух сотен вложили 23% респондентов. На один процент меньше участников опроса позволили себе траты до 500 тысяч рублей. До миллиона – 14%, до трех миллионов – девять процентов, а более четырех миллионов готов был выложить всего один процент россиян.