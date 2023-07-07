Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке

В жизни артистки всегда стояли во главе угла вечные ценности, среди которых сострадание и забота о животных. Вместе с мужем и сыном звезда разделила любовь к четвероногим друзьям, которые охраняют семейный очаг. Поэтому теперь, когда в России пытаются узаконить массовую эвтаназию собак, Елена Яковлева самоотверженно выступает против.

Актриса в группе неравнодушных людей активно продвигает петицию, цель которой — спасти бездомных животных жестокой смерти. Елена Яковлева возмущена законопроектом, в котором предлагается умерщвлять уличных кошек и собак по решению региональных правительств.

Причем убийства хотят совершать еще и на государственные деньги, поддерживая интересы живодеров. Ситуация критическая: законопроект нужно срочно остановить! Елена Яковлева с командой единомышленников нуждается в поддержке. Максимально распространите и подпишите петицию против легализации эвтаназии животных — времени больше нет.

“Доброта, гуманизм и милосердие – это единственное, что всегда объединяло народ и делало его непобедимым”, — говорится в открытом письме на имя президента. Актриса Елена Яковлева, а также другие порядочные артисты призывают выступить против жестокости, которая отравляет российское общество.

Чиновники должны решить проблему контроля бездомных животных мирным путем. Подпишите петицию — сделайте доброе дело, за которое борется Елена Яковлева.