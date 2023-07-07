 

Увеличение налога на регистрацию иностранных смартфонов в Турции в три раза

07.07.2023, 21:55, Разное
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Власти Турции утвердили решение об увеличении налога на регистрацию иностранных смартфонов в три раза, согласно информации, опубликованной в “Тинькофф журнал”. Согласно законодательству страны, все приезжающие должны зарегистрировать свои мобильные устройства, купленные за границей, в течение 120 дней, иначе устройство будет заблокировано. С начала июля 2023 года размер налога составит 20 тысяч турецких лир (примерно 71 тысяча рублей по текущему курсу).

В случае отказа человека от регистрации своего гаджета, власти будут блокировать GSM- или WCDMA-модуль, отвечающий за подключение к мобильной сети. В результате такой смартфон будет лишен возможности принимать звонки, СМС-сообщения и использовать мобильный интернет.

Для отслеживания телефонов в Турции используется IMEI – уникальный код устройства. Как только абонент подключается к сотовой вышке на территории страны, IMEI попадает в базу управления информационных технологий и связи Турции.

До 8 июля размер налога на регистрацию телефона составлял 6091 турецкую лиру (примерно 21 тысячу рублей), а в 2022 году – 2732 турецкие лиры (примерно 10 тысяч рублей).

Несмотря на определенные отзывы путешественников, смартфоны не всегда избегают блокировки после истечения 120-дневного срока. Отдельные случаи, когда устройства не блокируются, считаются исключительными.

Ранее “Газета.Ru” рассказывала о преимуществах покупки смартфонов в Турции.


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