Рупор кремлевской пропаганды: Василий Сталин и Корейская война

Василий Сталин и Корейская война

В продолжении цикла, посвященного Корейской войне, предлагаю обратиться к личности, к сожалению оболганного героя советской истории, Василия Иосифовича Сталина. Прекрасный офицер, отважный летчик Великой Отечественной войны, выдающийся военный организатор, Василий Сталин делом и храбростью доказал свое право занимать высокие посты в красной авиации. В годы войны под его руководством летные подразделения достигали серьезных боевых успехов. Причем Василий Сталин руководил подразделениями не только с земли, но и непосредственно в бою. При этом он отличался скромностью, высокой требовательностью к себе и подчиненным и готовностью работать на результат общего дела. Как вспоминал Герой Советского Союза С.Ф. Долгушин: Василий Сталин полком командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным лётчикам. Как командир полка он по своему усмотрению мог делать боевые вылеты в составе любой эскадрильи, но чаще всего почему-то летал в составе моей. В течение февраля — марта 1943 года мы сбили с десяток самолётов врага. С участием Василия — три. Причём надо отметить, что первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолёты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим лётным законам их можно было засчитывать Василию как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой и бросил коротко: «Не надо!»

Существует неподтвержденная информация, которая, однако, встречается во многих мемуарах, что сын председателя Государственного комитета обороны отправлялся на боевые вылеты без парашюта, дабы, в случае подбития самолета, не попасть живым в плен. Помимо личной храбрости, Василий Сталин демонстрирует на фронте серьезный тактический талант. Так, согласно наградному листы, подписанному командиром 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса генерал-лейтенантом Е.М.Белецким, 3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия под командованием Василия Сталина за полтора месяца «провела 22 воздушных боя, в которых лётчиками уничтожено 29 самолётов противника (свои потери 3 лётчика и 5 самолётов)». Исходя из этого генерал-лейтенант сделал вывод, что «гвардии полковник В. И. Сталин обладает отличной техникой пилотирования, лётное дело любит. Летает на всех типах истребительной авиации. Лично участвует в боях. Тактически грамотен. Обладает хорошими командирскими качествами. Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени».

После войны Василий Сталин продолжает службу в авиации, занимая несколько важнейших постов. Вот какую аттестацию на Василия Сталина дал в 1947 годуего непосредственный командир и друг генерал—лейтенант Е. Я. Савицкий: «Генерал—майор авиации Сталин летает на самолетах: По–2, Ут–1, Ут–2, И–15, И–153, МиГ–3, ЛАГГ–3, Як–1, Як–7, Як–9, Ил–2, „Бостон“, „Зибель“, Ла–5, Ла–7, „Харрикейн“ — общий налет 3174 часа 15 минут. 286–й дивизией командует с февраля 1945 г. Под его руководством частями дивизий по выполнению плана УБП в 1946 г. произведено всего 14 111 вылетов, с налетом 8376 часов 12 мин., из них на По–2 днем 5091 полет, с налетом 2996 часов 27 мин. и ночью 3392 полета с налетом 1357 часов 47 мин. Летным составом частей дивизии отработаны взлет восьмерки и посадки парами и четверками. Летчики хорошо овладели стрельбами по воздушным и наземным целям. Большое внимание в дивизии уделяется стрельбам из фотокинопулеметов, всего произведено из фотокинопулеметов 7635 стрельб. Учеба с летно—техническим составом дивизии организована хорошо и проводится планомерно в учебном кабинете дивизии, который состоит из 16 хорошо оборудованных классов. Технико—эксплуатационная служба дивизии организована хорошо, о чем свидетельствует тот факт, что за аттестационный период не было случаев отказа материальной части по вине технического состава… Штаб дивизии сколочен и работает хорошо: за упомянутый период дивизией произведено 3 двусторонних летно—тактических полковых учения с охватом летного состава 4 полков по взаимодействию с бомбардировщиками.

За первое полугодие 1946 года произведено 22 летно—тактических учения, все они прошли организованно, без происшествий. В целом дивизия по выполнению плана всех видов учебно—боевой подготовки занимает первое место в корпусе. За время, прошедшее после войны, 286–я дивизия заметно выросла, стала более организованной. Летный состав полностью подготовлен к выполнению боевых задач на средних высотах. 40 процентов летчиков могут летать на больших высотах и в сложных метеоусловиях. Сам генерал—майор авиации Сталин обладает хорошими организаторскими способностями, оперативно—тактическая подготовка хорошая. Свой боевой опыт умело передает летному составу. Энергичен и инициативен, этих же качеств добивается от подчиненных. В своей работе большое внимание уделяет новой технике, нередко подает новаторские мысли и настойчиво проводит их в жизнь. Летную работу организует смело и методически правильно.

Состояние здоровья слабое. Вспыльчив и раздражителен, не всегда умеет себя сдерживать. В общении с подчиненными допускает грубость, иногда слишком доверяет подчиненным, даже в то время, когда они не подготовлены и не способны выполнить решение командира. Эти недостатки личного характера снижают его авторитет как командира—руководителя. Лично дисциплинирован, идеологически выдержан, морально устойчив».

Вывод: занимаемой должности вполне соответствует, может быть назначен на повышение, целесообразно было бы использовать в инспекторском аппарате Главного управления Воздушных сил Красной Армии». Любопытно, что уже во время опалы Василия Сталина, который в период хрущевской антисталинской кампании демонстративно отказался предавать память отца, этот же Е.Я. Савицкий высказывается по поводу Василия Сталина совсем по другому: «…видно, были в нем заложены какие-то недобрые гены, если, повзрослев, он стал таким – деспотичным, мстительным, привыкшим жить на широкую ногу, всеми командовать».

С 17 января 1948 года Василий Сталин назначен командующим ВВС Московского военного округа. Назначение должно было произойти раньше, поскольку многие командиры частей считали его наиболее авторитетным специалистом для этой должности, но Иосиф Сталин на совещаниях неоднократно предлагал обождать с этим назначением, поскольку очень придирчиво следил за службой своего сына, считаясь с его мнением (например, по поводу сбоев в работе авиационной промышленности), но при этом и весьма критикуя многие его решения. В силу особого своего отношения, Иосиф Сталин считал своего сына слишком своевольным, не способной к усидчивой организаторской работе. Здесь Сталин ошибся. За короткий срок Василий Сталин решил множество вопросов, начиная с организации досуга и обеспечения достойным жильем летного состава и их семей, заканчивая внедрением новых образцов реактивной авиации в ВВС. Василий Сталин прекрасно понимал, что мир чреват новой войной, что воздушная война будущего – это война реактивных самолетов, что мир вступил в военно-авиационную революцию, когда летчик должен постоянно учиться и переучиваться. Он заставляет офицеров, не имеющих школьного образования, пойти в вечерние школы, поощряет посещения новых курсов, покупку и обсуждение актуальной авиационной литератур, постоянное повышение теоретической, летной и боевой подготовки. Сейчас принято вспоминать о поддержке Василием Сталиным армейского спорта, но редко кто вспоминает, что это было частью физического и морального воспитания бойцов, которым предстояло в любой момент быть готовыми к бою с теми же американцами.

Если обобщить, то Василий Сталин доказал, что готов решать самые сложные военно-организационные задачи. Поэтому, когда обстановка на Корейском полуострове в связи с инчхонским вторжением США и их союзников, потребовала воздушной помощи для корейских и китайских товарищей, то по сути главным ответственным за нее стал Василий Сталин. Считается, что он получил боевую задачу по подготовке авиационных подразделений для борьбы с американской авиацией уже в октябре 1950 года. Начал Василий Сталин свою работу с укрепления дисциплины. Точнее, он продолжил работу в этом направлении. В связи с этим необходимо напомнить одну забавную историю, о которой я уже рассказывал в паблике «Цифровая история»:

«Разбирая мемуары Евгения Георгиевича Пепеляева «Миги против Сейбров», мемуары самого результативного аса времён Корейской войны, наткнулся на любопытный эпизод. После Великой Отечественной войны Пепеляев некоторое время служил в 176-м гвардейском авиаполку, что базировался на аэродроме Тёплый Стан. Однажды на аэродром с очередной инспекцией приехал сын генерального секретаря ЦК КПСС Василий Сталин. Он в ту пору занимал должность командующего ВВС МВО и тщательно следил за состоянием боеготовности авиации округа. Сталин объявил учебную тревогу. Сперва оперативный дежурный лейтенант по фамилии Молотов четко довел до летчиков необходимую вводную информацию. Затем дежурный по аэродрому лейтенант Рыков доложил Сталину о степени готовности техники и взлетно-посадочных полос. Однако начальство отсутствовало, что сказалось на том, что лётчики действовали неорганизованно и вяло. Через полчаса после объявления тревоги явился заместитель начальника штаба полка майор Ворошилов. А начальство все отсутствовало. И тогда Василий Сталин в сердцах крикнул: «Что же такое получается — собрались Сталин, Ворошилов, Молотов, даже Рыков, а в полку бардак. До сих пор нет ни командира полка, ни начальника штаба?» Вскоре командир полка был снят с должности. На его место был назначен майор Герой Советского Союза А. С. Куманичкин.

Следует отметить, что после получения по сути боевой задачи, Василий Сталин весь ноябрь 1950 года прожил безвыездно в Кубинке, где лично (sic!) готовил летчиков к будущим боям с американцами на базе2 9–го гвардейского истребительного авиационного Волховского полка. Он вкодил в 324 Свирскую истребительную авиационную дивизию. Это была та самая дивизия, которая участвовала в знаменитых воздушных парадах в небе над Красной площадью при непосредственном руководстве Василия Сталина. Именно при Василии Сталине летчики научились управлять реактивными истребителями. Кроме того Василий Сталин настоятельно рекомендовал на должность командующего будущим боевым подразделением в Корее именно легендарного полковника И.Н.Кожедуба. Подготовка была интенсивной, но эффективной и уже 13 февраля 1951 года отобранные лично Василием Сталиным и Иваном Кожедубом летчики получили боевое направление на Дальний Восток. Василий Сталин курировал также скрытное передвижение летчиков по стране.

Именно Василий Сталин обратился к летчикам с речью по поводу целей и задач войны, в которой им предстояло скоро самим поучаствовать. Согласно статье Крылова Л., Тепсуркаева Ю. «Правительственная командировка» (Авиамастер, № 3, 1997 г.) Сталин якобы утверждал, что летчикам предстоит воевать «ни за Кима, ни за Мао, ни за Китай, ни за Корею..». Но согласно воспоминаниям Е.Пепеляева Сталин «произнес напутственную краткую речь. Говорил об ответственности, о патриотизме, интернационализме, о боевых традициях летчиков в Великой Отечественной войне». Лично у меня больше доверия к Пепеляеву на этот счет.

Следует также отметить, что Василий Сталин, прекрасно разбиравшийся в ТТХ новейших реактивных самолетов и не только, по мнению Е.Пепеляева ответственен за принятие на вооружение именно прославленного Миг-15, хотя тогда шел серьезный спор о том, что в небе Кореи должны драться на Ла-15. В этом он ориентировался на выводы летчиков с многочисленных, чуть ли не ежедневных планерок по поводу «облетки» новых самолетов. Но не только. Скорее всего, Василий Сталин был знаком с результатами первого воздушного боя американских и советских ВВС над рекоя Ялу в ноябре 1950 г., когда именно «миги» сбили несколько Р-80. Выбор Сталина оказался верным, что подтверждают сами американцы. Например, автор книги «Воздушная мощь» Ричард Стокуэл отмечает, что «

Быстрота, с которой русские запустили МиГ-15 в серийное производство, была поистине невероятной, но еще более удивительным является то, что на земле никто правильно не оценил этот факт».

Если обобщить, то во многом благодаря Василию Сталину было создано боеспособное подразделение советских ВВС, которое нанесло американской авиации чудовищные потери, во многом сорвало две попытки американского наступления в 1951 году и сохранило не один десяток тысяч жизней китайских и корейских товарищей. «Аллею МИГ-ов» знают многие, но мы поговорим скоро и о других успехах красных летчиков. Отметим также, что ни один красный летчик не попал в плен. За эти достижения вскоре Василий Сталин был представлен к награждению орденом Ленина, который почему-то заменили на орден Красного знамени. Кроме того ему была присвоена квалификация «Военный летчик 1–го класса».

(с) Глеб Таргонский

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