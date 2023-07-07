Проветривание в любое время года: скандинавский трюк для спокойного сна

Некоторые лайфхаки, предлагаемые авторами роликов на “ТикТоке”, смотрятся хорошо лишь на экране. В реальности же они совершенно невыполнимы. Но часто на этой популярной платформе можно встретить и очень полезные рекомендации, которые могут пригодиться в жизни. К примеру, один из блогеров площадки показал лайфхак, способствующий спокойному сну.

Проветривание белья

Чтобы сделать свой сон более комфортным, вечером постельное белье нужно на несколько минут вынести на улицу. Вместе с бельем проветрить можно и одеяло. Этот лайфхак очень популярен в скандинавских странах. После проветривания бельем следует застелить кровать. Лежа в такой постели, вы почувствуете прохладу и ваш сон будет намного более спокойным.

Преимущества

Помимо прохлады, проветривание белья перед сном имеет и множество других преимуществ. По словам доктора Уолта Пикута, при проветривании из постельных принадлежностей выветриваются влага и всевозможные аллергены. Это также делает сон более здоровым и комфортным.

Работает ли трюк в районах с теплым климатом?

В скандинавских странах климат, как известно, холодный. И находясь на улице, белье становится прохладным. Но работает ли трюк с проветриванием в более теплом климате? По мнению специалистов, проветривать постельные принадлежности перед сном полезно и в теплом климате. Солнечные лучи и ветер способны удалять из постельного белья неприятные запахи и аллергены. Ультрафиолет, как известно, также обладает естественными дезинфицирующими свойствами.

По мнению специалистов, проветривание белья может быть полезно, в том числе и для окружающей среды. Проводя эту процедуру регулярно, можно значительно продлить срок службы одеял, наволочек и простыней. Ведь стирать постельное белье в этом случае придется реже. Следовательно, в семье снизится потребление воды и электроэнергии.