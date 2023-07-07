Мнение: Россияне стали работать больше, сокращённая пятница и рост зарплат из-за кадрового голода

1. Россияне в этом году стали работать больше (ссылка):



У россиян выросла средняя продолжительность трудовой недели, достигнув рекордных показателей с 2010 года. Об этом передает РБК, ссылаясь на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и информацию Росстата.

По данным исследования, в январе-марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год длительность пятидневки выросла на 15 минут и достигла максимального значения с 2010 года, когда показатель длительности рабочей недели не превышал результат первого квартала 2023 года.

При этом в 2022 году россияне работали порядка 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. Показатель обладает сезонным характером. Меньше всего граждане трудились во время пандемии COVID-19, во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут. После этого периода показатель стал постепенно восстанавливаться.

Эксперты утверждают, что рабочая нагрузка россиян увеличилась на фоне острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин. Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что текущая ситуация является противоположной той, что сложилась во время пандемии.

2. Ввести в России четырёхдневку пока не получилось, дело ограничилось разговорами. Однако российские законодатели не оставляют идею сокращению продолжительности труда россиян. Предлагаются альтернативные, компромиссные варианты – например, сокращённая пятница (ссылка):



Пятница должна стать сокращенным рабочим днем для россиян, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, с одной стороны, благодаря продолжительной рабочей неделе быстрее решаются задачи, а сотрудникам не всегда приходится тратить время на дорогу, но с другой стороны — есть и ряд минусов.

Стоит учесть, что в целом современные реалии значительно изменили трудовую деятельность человека. Если еще двадцать лет назад рабочий день человека занимал конкретный отрезок времени и ограничивался исключительно периодом пребывания сотрудника на рабочем месте, то сейчас мы живем в условиях 24-часового рабочего дня. Пандемия и переход на удаленную работу еще сильнее стерли рамки обычного графика в связи с тем, что появилось большее количество инструментов для ведения удаленной рабочей деятельности, — пояснил Гибатдинов.

Так, по его словам, работа нон-стоп провоцирует возникновение ряда проблем: люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно находятся на связи, что в долгой перспективе вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику человека и способствует снижению производительности труда.

Думаю, что следует рассмотреть возможность внедрения определенной законодательной инициативы, направленной на создание комфортных условий. Например, в пятницу можно внедрить сокращенный рабочий день — это не вызовет существенных потерь для предприятий. Однако дополнительные часы отдыха существенно поспособствуют повышению качества работы, — резюмировал сенатор.

Как показывает опыт, качество работы важнее, чем потраченное на неё время. Когда речь идёт про сделку, а не про работу водителя трамвая, например, то сплошь и рядом одни сотрудники за 2-4 часа успевают больше, чем другие за 12 часов. Однако всё это сложно и не очень приятно для публики, тогда как предложения сократить рабочую неделю электорат неизменно встречает с восторгом.

3. В России сейчас серьёзный дефицит кадров, в особенности, высококвалифицированных. Для роста экономики это плохо, а вот для самих работников, в финансовом отношении, очень даже хорошо – безработицы нет (она составляет практически малозаметные 3,2%), а предложения по зарплатам растут (ссылка):

В последнее время российские компании начали активно предлагать более высокие оклады соискателям, чтобы закрыть появляющиеся вакансии. Однако несмотря на непрекращающийся рост зарплат найти сотрудника сейчас практически невозможно. Угрозу экономике в небывалом повышении окладов увидели рекрутеры, пишут «Ведомости».

От кадрового голода сильнее всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, с начала 2023 года в промышленности зафиксирован самый сильный за последние 25 лет дефицит сотрудников. Специалисты сходятся во мнении, что единственным способом быстро закрыть появляющиеся вакансии остается повышение зарплат.

Крупные компании рассказали изданию, что подняли зарплаты сотрудникам более чем на 10 процентов в текущем году, в ряде случаев выплаты были увеличены примерно на 30–50 процентов.

Менее приятным последствием дефицита является то, что действующий персонал заставляют работать больше и более интенсивно, даже если за это и доплачивают. Зато растёт эффективность труда.

Можно вспомнить, как сформировалась знаменитая привычка немцев работать много и эффективно. Возможно, этому поспособствовали демографические проблемы, возникавшие на фоне частых эпидемий войн, которые регулярно прореживали население Германии за последние 700 лет: Чёрная Смерть, религиозные войны, 30-летняя война, 7-летняя война, Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые. Из-за этих кризисов работников на рынке труда резко становилось намного меньше, а оставшимся приходилось работать лучше.