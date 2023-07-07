 

Мнение: Санкции и умное правительство

07.07.2023, 21:01, Разное
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Если коротко. Принимая один за другим пакеты санкций по ограничению нефтяного экспорта из РФ, большая часть Мира добивается того, что размеры экспорта нефти уменьшаются и физически, и в плане выручки, то есть доходы российского бюджета от нефтеэкспорта падают. Понимая это, государство принимает меры – в частности, идет на девальвацию рубля, чтобы за доллары, идущие в бюджет от торговцев нефтью, иметь для бюджета больше рублей и продолжать его кое-как сводить.

В результате нацвалюта РФ рушится, и последствия девальвации ощущают на себе все слои российских граждан. Что, собственно, и является целью санкций: пусть россияне живут хуже и знают, за что.

Источник: Размышления вольного социолога


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