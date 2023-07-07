 

Собянин: В Москве создадут крупнейший в России центр производства кино

07.07.2023, 21:00, Новости дня
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В Москве создается крупнейший в России медиакластер. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

“Чтобы московское кино двигалось вперёд, было конкурентным и открылись технологические возможности совершенно другого уровня. Задача — организовать павильоны завтрашнего дня”, – написал градоначальник.

У кластера будет три площадки. В марте начались работы на одной из них – МЕТМАШ на Рязанском проспекте. Там появится инфраструктура для производства фильмов полного цикла.

По словам Собянина, реконструкция первых 10 корпусов завершится в текущем году. Там разместят павильоны для съемок кино и рекламы, Дом костюма и реквизита, школу кинематографа.

Мэр уточнил, что в кластере также откроется Центр визуальных технологий, Инновационный центр разработок для киноиндустрии и 12 павильонов. В 2026 году все работы завершатся.

Градоначальник обратил внимание, что в состав кластера войдет кинопарк “Москино” и обновленная Киностудия имени Горького. Он выразил уверенность, что площадки привлекут лучших производителей контента и станут точками притяжения жителей столицы.

За последние годы общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20% и составил четыре триллиона рублей. С 2020 года предпринимателей поддерживает Агентство креативных индустрий.


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