 

“Надо маму любить”: партнер Бузовой сообщил о планах на дочь

07.07.2023, 21:00, Новости дня
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Хорошо, что Александр Степанов, он же рэпер ST, личность зрелая и солидная. Он с достоинством выполняет функции любящего мужа и отца, кормильца семьи. Также он успевает мелькать в медиапространстве, зарабатывая большие деньги. Александр хорошо состоялся в качестве партнера поющей телеведущей. Ольга Бузова стала певицей, благодаря ему.

После развода с Дмитрием Тарасовым звезда шоу “Дом-2” была подавлена, а рэпер ST подставил ей сильное мужское плечо. Александр написал песни “Водица”, “Мало половин”, “Чемпион”, “Она не боится”. С этих композиций Ольга Бузова и начала свою вокальную карьеру.

По сей день Александр Степанов остается партнером и верным товарищем для артистки. Вместе они снимались в шоу “Звезды в Африке”. Жена ST тоже дружит с поющей телеведущей. Ольга Бузова вхожа в эту семью и тепло общается даже с маленькой наследницей рэпера.

В разговоре с Пятым каналом ST сообщил о планах на подрастающую дочь. Он рассчитывает, что девочка с его подачи научится самостоятельности и будет воспринимать мир адекватно.

Крошка учится брать на себя ответственность: копит деньги, распоряжается ими с умом. Вместе с отцом она делает зарядку по утрам. Партнер Ольги Бузовой деликатно подает дочке хороший пример, пытаясь донести основы взрослой жизни. “Какие-то такие простые, понятные вещи. Надо маму любить”, — подытожил ST.


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