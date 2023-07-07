Euractiv – Еврокомиссия предложила к 2030 году сократить пищевые отходы на 30%

Европейская комиссия утвердила пакет мер, которые обяжут страны — члены ЕС до 2030 года сократить объёмы пищевых отходов в домохозяйствах, ресторанах и магазинах на 30%, пишет Euractiv. В то же время экологические организации предупреждают, что такая задача не соответствует поставленной ООН цели по сокращению пищевых отходов вдвое.



AP

В среду, 5 июля, Европейская комиссия объявила об утверждении пакета мер по «устойчивому использованию основных природных ресурсов», таких как почва и материалы для разведения растений, пишет Euractiv. Заинтересованные стороны в агропромышленном секторе давно ждали таких шагов, которые включают предложения по сокращению пищевых отходов в рамках пересмотра Директивы ЕС об отходах, действующей с 2008 года.

Согласно предложенной схеме, к концу 2030 года страны-члены будут обязаны сократить общий объём пищевых отходов в магазинах, ресторанах и домохозяйствах на 30%, а в сфере переработки и производства — на 10% по сравнению с данными за 2020 год. Для выполнения этих целей государства смогут выбрать «наиболее подходящие меры», объяснил на пресс-конференции заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Согласно статистике Еврокомиссии, каждый год в ЕС выбрасывают 59 миллионов тонн продуктов, что оценивается в €132 миллиардов убытка. Больше всего пищевых отходов приходится на домохозяйства, на втором месте — переработка и производство пищи. «Выбрасывать еду в таких масштабах, в то время как более 30 миллионов европейцев не могут позволить себе нормально питаться каждый день, а голод снова усиливается во всём мире, просто неприемлемо», — цитирует издание слова Франса Тиммерманса.

Хотя предложение Еврокомиссии первое в своём роде, заинтересованные стороны по-прежнему обеспокоены тем, что поставленных целей будет недостаточно, чтобы пищевые отходы оставались на устойчивом уровне. Так, цель 12.3 в области устойчивого развития ООН предусматривает «к 2030 году сократить вдвое в пересчёте на душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери». При этом предложение Еврокомиссии ставит менее амбициозную цель сократить количество пищевых отходов на треть. Анонимный еврочиновник объяснил Euractiv, что цель поставили, исходя из возможностей большинства стран-членов, а в 2027 году её могут расширить.

В то же время Европейское бюро по окружающей среде (EEB) считает, что предложению «не хватает жёсткости, чтобы эффективно сократить перепроизводство и отходы» в пищевой промышленности. Кроме того, некоторые организации призывают поставить задачу сократить отходы на 50% «от фермы до вилки», то есть расширить действие мер и на уровень фермерских хозяйств. В ином случае, по словам активистки EEB Орлы Батлер, ЕС «может отстать в выполнении целей по климату, международным обязательствам и требованиям от граждан».

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