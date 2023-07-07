Мнение: Временные сложности?

Президент России провел заседание Совбеза, открывая которое сказал, что у страны какие-то сложности, которые нам создают «некоторые страны». Но Владимир Путин очень оптимистично заверил членов Совбеза, что ничего путного у этих самых «некоторых стран» до сих пор «не получалось».

Дословно: «Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится….».

отсюда

Запутал меня президент моей страны. О каких сложностях речь? И какие могут быть сложности, если у тех, кто пытался создать России эти самые сложности, «ничего путного» до сих пор не получалось? И как заверил Владимир Путин «ничего и не получится». Как тогда появились эти сложности? Если у этих самых «некоторых стран» ничего не получалось, не получается и не получится? Что тогда продолевать-то?

А еще мне интересно, как долго продляться эти «сложности»? Они временные? Или как?

Фотография отсюда

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