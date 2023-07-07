 

Врач-кардиолог Дмитрий Напалков предупреждает о возможности внезапной сердечной смерти у людей с аритмией

07.07.2023, 20:33, Разное
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Врач-кардиолог Дмитрий Напалков предупреждает о возможности внезапной сердечной смерти у людей с аритмией. Доктор медицинских наук подчеркивает, что это трагическое событие может произойти с любым человеком, независимо от возраста, социального статуса и спортивной подготовки. Специалист рассказывает, что внезапная сердечная смерть часто связана с невыявленными патологиями сердечно-сосудистой системы, которые могут быть и врожденными, и унаследованными. В результате этих патологий сердце может отказать в условиях стресса или при повышенных физических нагрузках.

Основными причинами внезапной сердечной смерти, по словам кардиолога, являются инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии и аритмия. Чтобы предотвратить подобные случаи, врач Напалков советует проходить периодические обследования после достижения 40-летнего возраста. Он призывает людей этой возрастной группы регулярно посещать кардиолога, чтобы иметь возможность отслеживать важные показатели и своевременно выявлять потенциальные проблемы.

“Необходимо проходить обследование для того, чтобы знать определенные ключевые показатели и вовремя выявлять те вещи, которые лежат на поверхности”, – подводит итоги эксперт.


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