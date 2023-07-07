“Москвич” поддерживает повышение утильсбора на автомобили в России

Российский автомобильный завод “Москвич” выразил одобрение принятому решению о повышении ставки утильсбора на ввозимые автомобили. Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Согласно заявлению завода, индексация утильсбора способствует защите отечественных автопроизводителей и увеличению их доли на рынке. В сочетании с комплексом мер поддержки, реализуемых Правительством РФ, завод “Москвич” в качестве отечественного производителя сможет увеличить темпы и объемы производства. Такой подход позволит запустить на рынок новые модели, ожидаемые потребителями.

Утилизационный сбор на автомобили в РФ будет повышен с 1 августа. Ставка утильсбора для легковых автомобилей увеличится в 1,7-3,7 раза. Повышение ставки утилизационного сбора затронет юридические лица, ввозящие новые и подержанные автомобили в РФ, а также физические лица, привозящие автомобили для перепродажи.

Однако повышение ставки утильсбора не будет распространяться на автомобили, ввозимые частными лицами для личного пользования.