 

“Москвич” поддерживает повышение утильсбора на автомобили в России

07.07.2023, 20:33, Разное
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Российский автомобильный завод “Москвич” выразил одобрение принятому решению о повышении ставки утильсбора на ввозимые автомобили. Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Согласно заявлению завода, индексация утильсбора способствует защите отечественных автопроизводителей и увеличению их доли на рынке. В сочетании с комплексом мер поддержки, реализуемых Правительством РФ, завод “Москвич” в качестве отечественного производителя сможет увеличить темпы и объемы производства. Такой подход позволит запустить на рынок новые модели, ожидаемые потребителями.

Утилизационный сбор на автомобили в РФ будет повышен с 1 августа. Ставка утильсбора для легковых автомобилей увеличится в 1,7-3,7 раза. Повышение ставки утилизационного сбора затронет юридические лица, ввозящие новые и подержанные автомобили в РФ, а также физические лица, привозящие автомобили для перепродажи.

Однако повышение ставки утильсбора не будет распространяться на автомобили, ввозимые частными лицами для личного пользования.


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