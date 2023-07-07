Гоночные автомобили и новые модели Lada доступны для покупки

Дилер «АвтоВАЗа» из Санкт-Петербурга раскрыл двери своего нового автосалона, где будут представлены «заряженные» версии автомобилей Lada, подготовленные фабричным подразделением Lada Sport. Эту информацию пишет аналитическое агентство «Автостат».

В специальном зале будут выставлены гоночные машины Lada, а также организован музей заводской спортивной команды Lada Sport Rosneft, где посетители смогут ознакомиться с наградами, выигранными на различных соревнованиях. Первыми автомобилями, доступными для приобретения в автосалоне, стали модели Lada Granta в исполнении Drive Active, цены на которые начинаются от 828 тыс. рублей. Эти автомобили оснащены 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также обладают аэродинамическим обвесом. В будущем планируется предложить автомобиль также с двигателем мощностью 106 л.с.

За последние два года дилерское предприятие «Питер-Лада», выделившее отдельное помещение для продажи автомобилей Lada Sport, реализовало 150 машин из этой серии. В текущем году планируется увеличение объемов продаж после внедрения в модельный ряд «АвтоВАЗа» универсала Lada Vesta SW Sport.