Рупор кремлевской пропаганды: Расходование стратегических резервов ВСУ

Спустя месяц после начала наступления ВСУ израсходовали уже половину из своих бригад стратегического резерва не добившись существенных оперативных результатов.

Расходование стратегических резервов ВСУ

В наступление кидают всё больше и больше новых частей, которые так тщательно копили и готовили ВСУ. Наступления наших сил под Купянском и Кременной – вынудили задействовать там новые бригады. Так же, тщетное бодание кучки бригад, в течении 2 месяцев вокруг мелкой Клещеевки – заставило прислать туда свежую бригаду (но не сказать, что это изменило кардинально ход боёв).

Сравнивая с так называемым "слитым отчётом" (можно посмотреть примерное оснащение бригад), который якобы раскрывал планы ВСУ о наступлении – на изображении представлены все новые бригады и какие из них уже задействованы (местоположение можно посмотреть на карте https://карта-сво.рф ).

Наступление на юге

🟩33 мех. бригада

🟩37 бригада морпехов

🟩47 мех. бригада

🟩21 бригада

🟩47 арт бригада

🟩32 мех. бригада

🟩31 мех. бригада

🟩23 мех. бригада

Авдеевка

🟥142 бригада

Клещеевка

🟥22 бигада

Кременная

🟥42 бригада

🟥21 бригада

🟥32 бригада

Купянск

🟥88 бригада

☑️10 июня была задействованна 1/3 (прошлая инфографика)

☑️1/2 всех задействованных бригад – направлена не на запорожское направление.

✅Соответственно на данный момент ВСУ задействовали порядка 1/2 от новых бригад.

https://t.me/z_arhiv/23063 – цинк

При текущи темпах расходования живой силы и техники, у противника осталось наступательного потенциала на 3-4 недели.

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