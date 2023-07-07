 

“Я люблю так”: королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза

07.07.2023, 19:39, Новости дня
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Эпатажные выходки знаменитой блондинки регулярно приводят к скандалам. Ей не обязательно показывать женихов и улетать на Мальдивы, чтобы привлечь внимание. Анастасия Волочкова мастерски играет на публику и живет себе припеваючи, пока сплетники обсуждают ее в соцсетях.

Недавно королева шпагатов посетила громкое мероприятие, посвященное стилю и моде. В парике пепельного оттенка и вызывающем восточном наряде Анастасия Волочкова вызвала ажиотаж. Отметившись среди гостей, светская львица поспешила покинуть светское общество, и Пятый канал узнал причину.

По словам звезды, вечеринка прошла превосходно. Исчезнув в разгар мероприятия, балерина довела себя до экстаза. Оказалось, внезапный уход — это часть плана, которым она пользуется для достижения личного комфорта.

“Я люблю зайти, моду сделать, шоу провести всем, сделать так, чтобы потом мое появление затмевало всех остальных присутствующих, и уехать. Ну, а что? Конечно!” — раскрыла карты Анастасия Волочкова.

Напомним, королева шпагата жалеет клеветников, которые говорят про нее гадости. По мнению балерины, ей завидуют злые недолюбленные тети. Вопреки грязным слухам и домыслам, Анастасия Волочкова излучает позитив.


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