 

Подпавшие под санкции смартфоны дороже 300$ будут импортироваться за рубли

07.07.2023, 19:33, Разное
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Минпромторг утвердил дополнения к действующим механизмам обхода экспортных ограничений, которые позволят продолжить ввоз в страну смартфонов дороже $300. Отныне все их поставки будут вестись с расчётами исключительно в отечественной валюте.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, компанией-пионером в этом деле станет Apple – с ней уже достигнуты договорённости об открытии корпоративного счёта в ВТБ.

«Санкции запрещают ввоз телефонов дороже 300 долларов? Значит будем возить за 30 тысяч рублей, про это же ничего не сказано», – сказал он.

Подобные меры планируется применять и по отношению к другой продукции, поставляющейся сейчас серым импортом, например к алкоголю и одежде. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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