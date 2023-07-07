Samsung представил в Индии доступный смартфон Galaxy M34 5G с OLED-дисплеем и впечатляющей автономностью

Южнокорейский гигант электроники, компания Samsung, выпустил на рынок Индии свой последний бюджетный смартфон Galaxy M34 5G. Об этом пишет издание Gizmochina. Новое устройство обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его привлекательным выбором для потребителей.

Самым заметным аспектом Galaxy M34 5G является его 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Это позволяет пользователю наслаждаться яркими и плавными изображениями при просмотре контента и взаимодействии с устройством. Дисплей также защищен прочным слоем Corning Gorilla Glass 5, что обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

Galaxy M34 5G оснащен мощным восьмиядерным процессором Exynos 1280, который обеспечивает плавную и быструю работу устройства. В зависимости от выбранной модели, смартфон может похвастаться 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128 ГБ для хранения пользовательских данных. Устройство работает на операционной системе Android 13, что обеспечивает пользователю доступ к последним функциям и обновлениям.

Система камер Galaxy M34 5G включает в себя три модуля. Главная камера с разрешением 50 МП обеспечивает высококачественные и четкие фотографии, а также оснащена оптической стабилизацией изображения для улучшения качества съемки. Второй модуль представляет собой сверхширокоугольную камеру на 8 МП, позволяющую пользователю снимать широкие панорамные снимки. Третий модуль – датчик глубины с разрешением 2 МП, который добавляет эффект размытого фона при съемке портретов.

Одним из основных преимуществ Galaxy M34 5G является его аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий продолжительное время автономной работы. Это позволяет пользователям наслаждаться использованием смартфона на протяжении длительного времени без необходимости постоянной зарядки. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт, что позволяет быстро восстанавливать заряд аккумулятора.

Galaxy M34 5G уже доступен для покупки в Индии по привлекательным ценам. Модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 18 тыс. рупий (примерно 19,9 тыс. рублей по текущему курсу на 7 июля 2023 года). Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти доступна за 19 тыс. рупий (примерно 20,9 тыс. рублей).

Компания Samsung продолжает укреплять свою позицию на рынке бюджетных смартфонов, предлагая потребителям новейшие технологии по доступной цене. С релизом Galaxy M34 5G она предоставляет пользователям в Индии возможность получить высококачественное устройство с впечатляющими характеристиками, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях.

Автономия и высокое качество камеры делают Galaxy M34 5G привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и доступный смартфон. В сочетании с привлекательными ценами, новый смартфон Samsung обещает быть популярным среди потребителей в Индии и конкурировать с другими бюджетными моделями на рынке.

Исходя из недавнего выпуска смартфона Play 40 компании Honor, стоимость Galaxy M34 5G оказывается более привлекательной, так как новинка Samsung предлагает сравнимые или даже лучшие характеристики по более низкой цене. Это может привлечь внимание широкого круга покупателей, и делает Galaxy M34 5G одним из ведущих бюджетных смартфонов на рынке Индии.