 

Tesla Bot: Робот-продавец, который увеличит продажи автосалонов Tesla

07.07.2023, 19:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Tesla планирует использовать робота Optimus, также известного как Tesla Bot, в своих автосалонах с целью увеличить продажи. Об этом пишет портал Electrek.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали Electrek, что Tesla уже начала выставлять андроидов Optimus в витринах некоторых автосалонов в Китае. Производитель электрокаров отметил небывалое внимание к роботам со стороны посетителей на различных конференциях и выставках и надеется, что Optimus сможет увеличить посещаемость автосалонов и нарастить продажи машин.

Как отмечает Electrek, пока не стоит рассчитывать на то, что Optimus будет ходить по салону и общаться с потенциальными покупателями как менеджер, но портал не исключает такую возможность в будущем.

Робот-андроид Tesla Optimus ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению на основе автопилота. Заявлено, что аккумулятора емкостью 2,3 кВт/ч должно хватать на день работы при номинальном напряжении 52 В. Масса робота не превышает 73 кг. Optimus передвигается со скоростью 8 км/ч и поднимает грузы до 20 кг.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Samsung представил в Индии доступный смартфон Galaxy M34 5G с OLED-дисплеем и впечатляющей автономностью

07.07 / Рекордный объем экспорта зерна установлен в России за сельскохозяйственный год 2022-2023

07.07 / Топ-халтер снова в моде: как вписать в образ самый удобный тренд лета

07.07 / Скандалы: «Удар молотом»

07.07 / Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США

07.07 / Манвел Енгибарян: путь от ручного труда до промышленного предприятия

07.07 / «Сиди у себя в своей России, там кого хочешь защищай»

07.07 / Кардиолог Мехман Мамедов: Гипертоники при стрессе или кризе часто принимают несколько препаратов, но это ошибка

07.07 / Ослабление рубля может привести к временному снижению цен в конце лета и начале осени

07.07 / Росстат не будет учитывать курс доллара и стоимость импортных товаров при расчёте инфляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика