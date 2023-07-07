Tesla Bot: Робот-продавец, который увеличит продажи автосалонов Tesla

Компания Tesla планирует использовать робота Optimus, также известного как Tesla Bot, в своих автосалонах с целью увеличить продажи. Об этом пишет портал Electrek.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали Electrek, что Tesla уже начала выставлять андроидов Optimus в витринах некоторых автосалонов в Китае. Производитель электрокаров отметил небывалое внимание к роботам со стороны посетителей на различных конференциях и выставках и надеется, что Optimus сможет увеличить посещаемость автосалонов и нарастить продажи машин.

Как отмечает Electrek, пока не стоит рассчитывать на то, что Optimus будет ходить по салону и общаться с потенциальными покупателями как менеджер, но портал не исключает такую возможность в будущем.

Робот-андроид Tesla Optimus ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению на основе автопилота. Заявлено, что аккумулятора емкостью 2,3 кВт/ч должно хватать на день работы при номинальном напряжении 52 В. Масса робота не превышает 73 кг. Optimus передвигается со скоростью 8 км/ч и поднимает грузы до 20 кг.