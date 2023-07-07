 

Рекордный объем экспорта зерна установлен в России за сельскохозяйственный год 2022-2023

07.07.2023, 19:12, Разное
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По словам главы Минсельхоза, большая часть экспортируемого зерна была отправлена в дружественные страны. Он также выразил оптимизм относительно прогнозов по сбору зерна в 2023 году, отметив, что статистика может быть улучшена. В 2022 году РФ собрала рекордные 157,7 миллионов тонн зерна, включая 104,2 миллиона тонн пшеницы.

Однако Дмитрий Патрушев отметил, что прогнозы по производству зерна в текущем году остаются на уровне 123 миллиона тонн, включая 78 миллионов тонн пшеницы. Он подчеркнул, что дальнейшие результаты будут зависеть от условий уборки и климатических условий. Вполне возможно, что урожай может быть увеличен в будущем.

Господин Патрушев отметил, что уборка зерна проходит по плану, и уже собрано около 6 миллионов тонн. Он выразил уверенность, что скоро достигнутые объемы будут увеличены до одного миллиона тонн зерна в день и возможно даже больше.

Стоит отметить, что в прошлом году РФ собрала рекордный урожай зерна в размере 157,7 миллионов тонн, включая 104,2 миллиона тонн пшеницы. В предыдущем году урожай составил 121,4 миллиона тонн, включая 76,1 миллиона тонн пшеницы. В 2021-2022 сельскохозяйственном году объем экспорта зерна из РФ составил 38,1 миллиона тонн, включая 30,7 миллиона тонн экспорта пшеницы, по данным Минсельхоза.

Кроме того, с 2024 года Минсельхоз планирует объединить предоставляемые аграриям стимулирующие и компенсирующие субсидии. В 2023 году объем стимулирующих субсидий превысил объем компенсирующих впервые: 31,7 миллиарда рублей против 26,7 миллиарда рублей.

Более подробную информацию о ситуации в российском агропромышленном комплексе можно найти в материале «Ъ» под названием «Деньги земля не принимает».


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