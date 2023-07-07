Топ-халтер снова в моде: как вписать в образ самый удобный тренд лета

Топ-халтер является довольно интересным вариантом одежды, которая была в моде в 60-х и 70-х годах. Сейчас такой наряд также в тренде. Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать и стилизовать такую одежду.

Топ с перекрестными лямками

Такой наряд сейчас представлен в широком многообразии, и в нем можно чувствовать себя максимально комфортно в летнюю жару. Красивый фасон на пуговицах хорошо подходит как для повседневной носки, так и для вечернего мероприятия.

В сочетании с блейзером можно сделать образ более изысканным. С бейсбольной кепкой и расстегнутой рубашкой можно создать причудливый уличный стиль.

Жилет-халтер

Жилеты-халтеры были популярны в 90-х, а теперь они снова в тренде благодаря популярности винтажной моды. Этот наряд может стать хорошей альтернативой классической рубашке с воротником.

Можно носить жилет с подходящими брюками для создания изысканного образа или с джинсами для повседневного наряда.

Топы с драпировкой на бретельках

Такой наряд поможет добавить образу нотку роскоши. Завязанные бретельки на шее выглядят просто потрясающе. При помощи такого наряда можно создать красивый женственный стиль. Дополнить наряд можно при помощи красивого и стильного блейзера.

Можно создать топ самостоятельно. Для этого нужно взять достаточно широкий шарф, обмотать его вокруг туловища и завязать на шее. Это поможет создать стильный, модный и современный образ.

Топ-халтер с высоким воротником

Такой наряд выглядит действительно потрясающе и помогает придать образу особую притягательность и сделать его более стильным. Это отличный вариант для тех, кто хочет придать образу женственность и при этом прикрыть зону декольте.

Элегантно смотрится более свободный топ с высоким воротником и шорты со складками. Также стоит добавить блейзер оверсайз, чтобы сделать образ подходящим для повседневной носки.

Асимметричный топ

Это более красивый и модный вариант традиционного топа-халтера. Он выглядит действительно потрясающе.

Носить топ можно с самыми различными вещами. Именно поэтому можно создать совершенно любой образ, как ультрамодный, так и более классический.

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Асимметричные детали привлекают к себе внимание и придают создаваемому образу индивидуальность и особую изюминку.

Вязаный топ-халтер

Это очень интересное и модное решение, так как помогает придать образу элегантный вид.

Также можно сочетать все это с красивой и модной рубашкой, чтобы создать привлекательный силуэт. В качестве низа можно выбрать юбку или же брюки. Это поможет сделать образ действительно фантастическим.

Топ-халтер с глубоким вырезом

Классический топ-халтер с глубоким вырезом выглядит гламурно и эффектно, особенно если он выполнен из мягкого и роскошного шелка или атласа.

Можно выбрать красивый укороченный вариант, если хочется продемонстрировать немного кожи, чтобы придать образу нотку дерзости. Если хочется создать достаточно простой и непринужденный образ, стоит надеть красивый топ-халтер вместе с джинсами или длинной юбкой и сумкой через плечо.

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Топ-халтер с баской

Если хочется придать создаваемому образу немного кокетливости, стоит выбрать для себя модный и стильный топ-халтер с баской. Благодаря перекрещивающимся бретелькам и баске можно легко придать своему образу больше яркости и стиля.

Такие детали, как тонкое ожерелье под нарядом, делают ремешки менее заметными и более легкими. Сочетание такого эффектного топа с длинной джинсовой юбкой придает образу несколько вычурный вид. Также можно подчеркнуть бретельки и баску, добавив свитер, чтобы придать образу еще больше дерзости.

Топ с вырезом

Вырезы на одежде в последнее время пользуются популярностью. Топы с такой деталью подчеркивают женственность и нотку романтики.

Костюм

Можно выбрать не только топ, но и соответствующие штаны, чтобы создать стильный костюм. Это идеальный вариант для повседневной носки.