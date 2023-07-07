 

Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США

07.07.2023, 18:18, Разное
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Сейчас Соня Присс хорошо знакома российскому зрителю по фильмам “Серебряные коньки” и “Сквозь время”, в кинематографе ей пророчат большое будущее. А ведь еще, казалось бы, недавно она была обычной девушкой из Кургана, мечтавшей рвануть в большой перспективный город.

Поначалу родители не отпускали ее далеко, и тогда Соня поступила в местный ВУЗ на переводчика. Зато после первого курса все-таки смогла улететь, причем не абы куда, а в Соединенные Штаты. Там девушка прожила около года и вдоволь насытилась американской мечтой.

По словам актрисы, Нью-Йорк показался ей грязным и замусоренным. У россиянки получалось с трудом заказать такси и сделать банковский перевод. А ночью Соня Присс обслуживала клиентов в местной забегаловке, продавая пончики. Звезда призналась в интервью WomanHit, что ей приходилось практически выдавливать из себя улыбку, потому что в Америке такие порядки.

Вернувшись в Россию, девушка пять лет провела в Санкт-Петербурге, а затем принялась покорять Москву. В свои 28 Соня Присс объективно смотрит на жизнь и эмигрировать в США не собирается.

Однако о преимуществах Америки артистка говорит открыто. “Там, работая простой уборщицей, можно оплачивать аренду квартиры и еще покупать каждый год новый айфон. А в Кургане люди их берут в кредит и годами расплачиваются. Ценность труда совершенно иная”, — отметила российская звезда.

В столице актриса периодически переезжает с места на место. Гонорары не позволяют ей приобрести недвижимость даже в складчину с возлюбленным — уж больно дорого. “Не знаю, как купить квартиру в Москве, живя одну жизнь”, — разоткровенничалась Соня Присс.


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