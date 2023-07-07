 

Ради Украины — ЕС выделит €500 млн на расширение производства оружия

07.07.2023, 18:09, Новости дня
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Европа не справляется с обеспечением Украины снарядами и расходными материалами. Для преодоления возникшего дефицита из бюджета ЕС будет выделено €500 миллионов на расширение европейских военных производств. Немецкий телеканал Das Erste ожидает, что договорённости о дополнительном финансировании будут быстро утверждены в совете министров и парламенте ЕС и уже к концу июля вступят в силу.


AP

«Вооружённые силы Украины могут рассчитывать на существенное увеличение поставок боеприпасов и ракет из ЕС в долгосрочной перспективе», — пишет немецкий телеканал Das Erste. Основанием для такого утверждения стало соглашение, достигнутое между представителями правительств стран — членов ЕС и Европарламентом в ночь между 6 и 7 июлем.

План предусматривает «финансовые стимулы для быстрого расширения производственных мощностей» оружейных концернов Европы. Немецкий канал напоминает, что инициатива дополнительного финансирования военно-индустриального комплекса исходит от Еврокомиссии, предложившей в мае потратить на эти цели €500 миллионов из бюджета Евросоюза.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес, председательствующая на встрече, заявила, что «соглашение является ещё одним свидетельством неустанной приверженности ЕС поддержке Украины». По её словам, утверждённый план «также демонстрирует приверженность укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан Европейского союза».

Потребность в соглашении возникла из-за того, что европейские государства испытывали трудности с поставками на Украину ракет класса «земля — земля» и снарядов для ствольной артиллерии, комментирует договорённость Das Erste. План должен устранить возникший у вооружённых сил Украины дефицит боеприпасов и гарантировать странам — членам Евросоюза возможность одновременно пополнять собственные арсеналы.

Договорённость теперь предстоит утвердить совету министров ЕС и Европарламенту. Das Erste ожидает это в ближайшее время, таким образом, она «может вступить в силу до конца июля».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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