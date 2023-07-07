«Сиди у себя в своей России, там кого хочешь защищай»

Из монолога обозревателя «Новой газеты» Елены Милашиной — о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля 2023 года.

…Когда нас вытащили из машины, я попробовала их разглядеть. Они были в черных рубашках, в черных футболках, в черных штанах, в черных кроссовках, в черных кепках и вот в этих вот платках, тоже, по-моему, черных или камуфляжных. Все как один. Ну, те, кого я видела.

Их было много — от 10 до 15 человек. Они были нестарые, совершенно точно, то есть примерно 25–35 лет. Между собой они говорили на чеченском, с нами — по-русски. Это, конечно, были чеченцы.

Они нас затащили в овраг и начали избивать.

….Они, когда били, запрещали мне кричать. Ну, то есть, говорили: «Молчи, сука». Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть. Ну, там рядом же трасса. И проезжали машины. Видимо, все-таки они боялись шума. И у них, очевидно, был лимит по времени и был лимит по тем увечьям, которые они могут нам причинить. И они за эту границу не перешли. Все-таки, конечно, они могли причинить гораздо больше вреда нашему здоровью.

…Потом они поставили нас на колени и ударили меня пистолетом по затылку. У меня там самая большая гематома сейчас. А Саше приставляли пистолет к затылку и требовали… ну, чтобы он умолял их. Чтобы он пообещал, что никогда больше не приедет в Чечню. И мне говорили: «Хватит писать про нас. Хватит приезжать сюда».

….Саше они то же самое говорили. «Никого тут не надо защищать, сиди у себя в своей России, там кого хочешь защищай — а сюда ни шагу».

В какой-то момент у них, видимо, уже стало время поджимать. Они положили нас с Сашей, заставили считать до ста и ушли. Видимо, как раз пошли отчитываться кому-то…

…подошел этот таксист, который, видимо, пережидал, когда они уедут, чтобы можно было забрать свою машину. И он отвез нас в больницу. Он, в общем, был в шоке, но не удивлен. Потому что это очень привычная ситуация для Чечни.

Водитель нас привез в республиканскую больницу скорой помощи. Сначала там все испугались, конечно. Мы им прямо говорили, на кого мы думаем. Но потом все-таки этот испуг у врачей прошел, и очень профессионально они стали оказывать нам помощь. Я очень благодарна им. Когда мы уезжали из этой больницы, нас провожала практически половина персонала и руководства. В общем, что смогли, они для нас сделали.

В больницу к нам приехали сотрудники полиции. Я не знаю почему, но ко мне они вообще не подходили. То есть они не просили у меня объяснений, не спрашивали, что произошло, не предлагали выехать на место преступления. С Сашей они еще как-то общались, а со мной со мной вообще нет. Они ну вот просто присутствовали там. И это, конечно, не та работа, которую нужно делать, чтобы раскрыть это преступление.

Потому что найти этих людей при желании можно вот просто по щелчку двух пальцев. Их физиономии зафиксировали камеры — город, как и аэропорт, буквально напичкан камерами. И еще их можно отследить по роумингу и по машинам, запросто совершенно.

Это утро раннее, когда, в общем, очень легко вычисляются все телефонные переговоры. С кем они разговаривали, кто им давал указания получить от нас пароли для айфонов — это все фиксировалось вышками, это все можно установить буквально за час и накрыть всю эту банду, будь они хоть западные спецслужбы или еще какие-то провокаторы. Но если же это системная ситуация, то, конечно, тогда ни видеокамеры, ни роуминг — ничего не поможет. По официальной статистике, Грозный у нас самый безопасный, самый лучший город для туризма, центр мира, центр безопасности. Чеченское правительство хочет сделать Чечню привлекательной для туристов, и одновременно с этим там регулярно происходят такие ситуации, когда нападают на тех людей, которых не очень любит чеченское руководство, и при этом не работают камеры.

Полный текст монолога Елены Милашиной можно прочитать здесь

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