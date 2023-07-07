 

Кардиолог Мехман Мамедов: Гипертоники при стрессе или кризе часто принимают несколько препаратов, но это ошибка

07.07.2023, 17:50, Разное
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Гипертоники часто допускают ошибку, принимая сразу несколько препаратов при стрессе или гипертоническом кризе, заявил врач-кардиолог Мехман Мамедов в интервью. В таких ситуациях артериальное давление резко повышается, и люди, испугавшись, начинают принимать избыточное количество гипотензивных препаратов. Мамедов отметил, что одновременный прием нескольких лекарств является ошибкой, поскольку это может вызвать резкое падение давления, что также опасно для здоровья. Врач также указал на несовместимость некоторых лекарств для снижения давления.

Кардиолог советует гипертоникам обратиться к лечащему врачу и исследовать причины частых скачков артериального давления, если они возникают неоднократно в течение дня. Одновременно он призывает осторожно принимать ранее назначенные гипотензивные препараты и не прекращать их регулярное использование при улучшении самочувствия, поскольку это также является ошибкой, которую гипертоники допускают. Вместо этого пациентам с хронической гипертонией рекомендуется регулярно принимать плановые препараты и в случае кризиса одноразово принимать дополнительное лекарство.


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