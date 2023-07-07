 

Ослабление рубля может привести к временному снижению цен в конце лета и начале осени

07.07.2023, 17:50, Разное
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Заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин заявил на Финансовом конгрессе Банка России, что регулятор не исключает сезонного снижения цен в конце лета и начале осени, что наблюдается достаточно часто и может произойти и в текущем году. Это заявление было сделано в контексте растущего курса доллара и евро к рублю на протяжении последней недели.

На Мосбирже 6 июля, в начале торгов, курс доллара вырос до 93,85 рублей за доллар, а евро достиг отметки в 102,01 рубля за евро. В конце торгов курсы составили 92,30 рублей за доллар и 100 рублей за евро. Такое ослабление рубля продолжается уже девятую неделю подряд.

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина также признала, что ослабление рубля создает риски для инфляции в России. Центральный банк будет учитывать данную ситуацию при принятии решения о ключевой ставке, которая на данный момент составляет 7,5%. Следующее заседание Центрального банка запланировано на 21 июля.

Автодилеры, производители и эксперты высказывают мнение, что из-за ослабления рубля стоимость новых легковых автомобилей может вырасти в среднем на 5-10%. Согласно информации, полученной из различных источников, производители бытовой техники и электроники также ожидают повышения закупочной стоимости своей продукции на 10-15% для ряда брендов. Кроме того, из-за курса рубля на 10% может возрасти цена на импортный алкоголь.

Заметно, что в прошлом году в РФ в течение трех месяцев, начиная с июля и заканчивая сентябрем, наблюдалась дефляция. Однако в текущем году ослабление рубля стало главным объектом внимания на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге. Конгресс является ежегодным мероприятием, посвященным экономическим и финансовым трендам. Одной из ключевых тем на конгрессе является инфляционное таргетирование регулятора.

Подробнее о Финансовом конгрессе Банка РФ и его тематике можно узнать из публикации “По курсу без разницы” в газете “Ъ”.


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