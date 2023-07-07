 

Росстат не будет учитывать курс доллара и стоимость импортных товаров при расчёте инфляции

07.07.2023, 17:33, Разное
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Глава Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Сергей Галкин представил новую методику расчёта индекса потребительских цен. 

С 1 июля 2023 года при оценке роста цен на товары и услуги не будет учитываться курс иностранной валюты и стоимость товаров, поставляемых из-за рубежа.

«Нынешняя методика во многом досталась нам из девяностых годов, когда либералы искусственно создавали зависимость нашей экономики от доллара. За последние 20 лет нам удалось этот вопрос решить, поэтому курс иностранной валюты больше особой роли не играет», – сообщил Галкин.

В новой модели не будут учитываться импортные товары, которые имеют отечественные аналоги. Также специалисты планируют пересмотреть состав потребительской корзины.

«История абсолютно правильная, зарубежную продукцию регулярно покупают только два процента наших граждан, а именно её цена растёт вслед за долларом. В этом году целевой показатель инфляции составит заявленные 4%», – считает один из опрошенных экономистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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