 

Скандалы: Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест

07.07.2023, 17:10, Разное
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После апелляции суд признал незаконным содержание политика под стражей

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь 5 июля был отправлен под домашний арест по решению пятого апелляционного суда в Новосибирске. Ранее вынесенное постановление Красноярского краевого суда о продлении Митволю срока содержания под стражей суд признал «незаконным и необоснованным».

«Апелляционным судом принято новое решение об изменении в отношении Митволя меры пресечения на домашний арест. Суд, признавая незаконным и необоснованным вышеуказанное постановление Красноярского краевого суда, согласился с доводами защитников Митволя», — говорится в постановлении суда, которое передала Daily Storm помощница Митволя Инга Шленская.

В документе также подчеркивается, что предыдущее постановление было принято вопреки вступившему в силу указу президента России о внесении изменений в УК РФ.

«Суды Красноярского края требование вышеуказанного закона игнорировали, однако, как только материалы дела покинули Красноярский край и оказались в суде, законность была восстановлена», — гласит новое постановление.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был арестован в июне 2022 года по подозрению в хищении 950 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Митволь заключил со следствием досудебное соглашение.

Ранее Daily Storm сообщал, что врачи обнаружили у Олега Митволя два новообразования. А дочь экс-замглавы Росприроднадзора Алиса записала открытое обращение к директору ФСБ Александру Бортникову. Она заявила, что отца пытаются убрать. По ее мнению, это связано это с нынешним строительством метротрама в Красноярске.

Алексей Красовский

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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