 

Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

07.07.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Неправильная зубная щетка

Мягкая щетка плохо очищает зубы, а жёсткая травмирует десны. Оптимальный вариант – средняя жесткость щетки. При заболевании десен средне-мягкая, но хорошо забитая щётка идеально подойдет.

2. Адгезивные пасты

Пристрастие к отбеливающим пастам опасно для сохранности зубной эмали. Как следствие, повышенная чувствительность. Поэтому, замените отбеливающую пасту любой другой.

3. Отсутствие дополнительных методов гигиены

Лишь у немногих людей есть ирригатор, и это большое упущение. Стоматологи рекомендуют использование данного прибора всем людям на ежедневной основе.

Особенно людям с брекетами и имплантами. Суть ирригатора простая – очищение межзубных промежутков с помощью напора струи воды. В комплекте с Ирригатором Felfri идет 8 разнообразных насадок для решения любой гигиенической цели. Он подходит для использования с 10 лет и работает без зарядки более 4 часов.

Данную модель рекомендуют ведущие стоматологи России. 5 уровней мощности позволят выбрать самый оптимальный именно для вас. Рекомендуется начинать с самого деликатного режима.

4. Использование народных методов лечения

Многие прибегают к народным способами при лечении зубной боли. Понятно, к чему это может привести – упущенное время и потраченные деньги. Прислушивайтесь к мнению специалистов и поменьше экспериментируйте. Качественная гигиена полости рта обеспечит вам здоровье и красивую улыбку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Скандалы: Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест

07.07 / Что подарить ребенку, у которого все есть

07.07 / «Он, вы меня простите, кто?»

07.07 / Рост распространения вредоносного ПО и фишинговых ссылок в мессенджерах увеличился с прошлого года

07.07 / Невролог Генералов рассказал, почему летом головная боль чаще у людей, склонных к вегетососудистой дистонии, метеозависимости и гипотонии

07.07 / Доходы федерального бюджета за полугодие сократились на 12%, дефицит уменьшился на 816 млрд рублей

07.07 / Это и мешает худеть: в организме людей, которые спят мало, больше гормона, повышающего аппетит

07.07 / Скандалы: «Однажды я напьюсь и все расскажу»

07.07 / Уборщица призналась, что ей принадлежит кокаин, обнаруженный в Белом доме

07.07 / Алеша умер в приемном покое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика