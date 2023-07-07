Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

1. Неправильная зубная щетка

Мягкая щетка плохо очищает зубы, а жёсткая травмирует десны. Оптимальный вариант – средняя жесткость щетки. При заболевании десен средне-мягкая, но хорошо забитая щётка идеально подойдет.

2. Адгезивные пасты

Пристрастие к отбеливающим пастам опасно для сохранности зубной эмали. Как следствие, повышенная чувствительность. Поэтому, замените отбеливающую пасту любой другой.

3. Отсутствие дополнительных методов гигиены

Лишь у немногих людей есть ирригатор, и это большое упущение. Стоматологи рекомендуют использование данного прибора всем людям на ежедневной основе.

Особенно людям с брекетами и имплантами. Суть ирригатора простая – очищение межзубных промежутков с помощью напора струи воды. В комплекте с Ирригатором Felfri идет 8 разнообразных насадок для решения любой гигиенической цели. Он подходит для использования с 10 лет и работает без зарядки более 4 часов.

Данную модель рекомендуют ведущие стоматологи России. 5 уровней мощности позволят выбрать самый оптимальный именно для вас. Рекомендуется начинать с самого деликатного режима.

4. Использование народных методов лечения

Многие прибегают к народным способами при лечении зубной боли. Понятно, к чему это может привести – упущенное время и потраченные деньги. Прислушивайтесь к мнению специалистов и поменьше экспериментируйте. Качественная гигиена полости рта обеспечит вам здоровье и красивую улыбку.