 

Что подарить ребенку, у которого все есть

07.07.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Современные наборы

Аквамозайка Kidditoy уже давно популярна среди школьников и дошкольников. Набор состоит из разноцветных шариков, которые выкладываются специальной ручкой на доску в виде желаемого изображения. После опрыскивания водой эти шарики склеиваются между собой и получаются разнообразные фигурки. Дети с удовольствием делают героев мультфильмов или персонажей из своих любимых видеоигр.

Творчество без границ

Рисование на воде эбру поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал. Вся суть в том, что не нужно ничему учиться или думать о правилах. Ребёнок может изобразить любые свои чувства, помещая на воду капли разноцветных красок и создавая невероятные мраморные узоры. Рисование на воде уже давно используется психологами и педагогами для антистресовой терапии, а также для развития сенсорики.

Новое хобби

Не так давно появились наборы для детей из ультрафиолетовой смолы. Это подобие эпоксидной смолы, только она гипоаллергенна и безопасна для детей. Процесс максимально захватывающий и увлекательный! Только представьте, все эти растворы, колоссальное количество дизайнерских элементов, блёсток, красок, неоновых подсветок, сухоцветов и много другого. Тут можно по-настоящему разгуляться! Выберите тот самый набор для ультрафиолетовой смолы, и ребёнок будет точно в восторге.

Особенный подарок для девочки

Каждая девочка хочет чувствовать себя немного более взрослой. Наборы для создания украшений придут на помощь. Это детали, созданные из бижутерного сплава, основы для браслетов железные, а бусины невероятной красоты. Есть разные детали и подвески – все то, что позволит девочке сделать украшения, как у мамы. У Kidditoy ассортимент невероятно большой – зная любимые цвета и увлечения детей можно подобрать набор.

Выбирайте впечатления, дарите необычные подарки!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Скандалы: Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест

07.07 / Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

07.07 / «Он, вы меня простите, кто?»

07.07 / Рост распространения вредоносного ПО и фишинговых ссылок в мессенджерах увеличился с прошлого года

07.07 / Невролог Генералов рассказал, почему летом головная боль чаще у людей, склонных к вегетососудистой дистонии, метеозависимости и гипотонии

07.07 / Доходы федерального бюджета за полугодие сократились на 12%, дефицит уменьшился на 816 млрд рублей

07.07 / Это и мешает худеть: в организме людей, которые спят мало, больше гормона, повышающего аппетит

07.07 / Скандалы: «Однажды я напьюсь и все расскажу»

07.07 / Уборщица призналась, что ей принадлежит кокаин, обнаруженный в Белом доме

07.07 / Алеша умер в приемном покое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика