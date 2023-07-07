Рост распространения вредоносного ПО и фишинговых ссылок в мессенджерах увеличился с прошлого года

Количество рассылок вредоносного ПО и фишинговых ссылок, нацеленных на российских пользователей мессенджеров, увеличилось в два-три раза в начале 2023 года по сравнению с концом 2022 года. Информацию об этом рассказали специалисты по информационной безопасности, ссылаясь на издание “Известия”.

Согласно данным компании Positive Technologies, в первом квартале 2023 года доля использования мессенджеров среди других методов распространения вредоносного ПО в атаках на частные лица составила 10%. В то время как в четвертом квартале 2022 года она составляла всего 4%.

Злоумышленники отправляют сообщения с ссылками, которые ведут к заражению устройств различными видами вредоносного ПО, такими как шпионские вирусы, а также сами опасные файлы. Ссылки могут скрываться под видом вакансий, а файлы под легитимные программы.

“Чаще всего злоумышленники распространяют шпионское ПО с помощью мессенджеров. Количество инцидентов с его использованием постоянно растет, и в первом квартале 2023 года мошенники применяли его в каждой четвертой атаке на частных лиц, в которых использовался вредоносный софт”, – заявила Екатерина Семыкина, аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Пользователи Telegram, WhatsApp и Viber чаще всего становятся жертвами таких атак, отметила она.

Ранее Александр Лискин, эксперт “Лаборатории Касперского”, пояснил россиянам о том, как деактивировать шпионское ПО на iPhone.