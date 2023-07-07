 

Невролог Генералов рассказал, почему летом головная боль чаще у людей, склонных к вегетососудистой дистонии, метеозависимости и гипотонии

07.07.2023, 16:30, Разное
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Невролог Василий Генералов пояснил о том, почему летом головная боль становится более частым явлением для людей, склонных к вегетососудистой дистонии, метеозависимости и гипотонии.
Невролог Василий Генералов пояснил о том, почему летом головная боль становится более частым явлением для людей, склонных к вегетососудистой дистонии, метеозависимости и гипотонии.

В интервью невролог Генералова отметил: “Летом у некоторых людей голова может болеть чаще, чем в другие времена года”. Он объяснил, что жаркая погода приводит к расширению сосудов, и организм, стараясь нормализовать их состояние, может столкнуться с сосудистыми спазмами. Чтобы обеспечить хорошее самочувствие в условиях жары, сосудистая система должна быстро реагировать на изменения. Однако напряжение и расслабление стенок сосудов могут чередоваться, и не у всех людей такие колебания компенсируются без дискомфорта.

“Более подвержены погодным переменам люди, страдающие вегетососудистой дистонией и дисфункцией надпочечников”, — добавил Генералов, беседуя с радио Sputnik. Он также указал на то, что люди с варикозом и нарушенным венозным оттоком чаще страдают плохим самочувствием летом. Невролог рекомендует этой категории лиц проконсультироваться с врачом и использовать венотонические препараты.

Кроме того, жаркая погода может негативно сказываться на состоянии гипотоников, так как их уже низкое давление дополнительно снижается в жару. Еще одной причиной головных болей и дурноты в жаркую погоду является обезвоживание. Специалист объяснил, что при обезвоживании эритроциты начинают слипаться при проходе через капилляры, что замедляет обмен кислорода и приводит к тканевой гипоксии.


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