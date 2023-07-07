 

Доходы федерального бюджета за полугодие сократились на 12%, дефицит уменьшился на 816 млрд рублей

07.07.2023, 16:30, Разное
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Министерство финансов предварительно оценило объем доходов федерального бюджета за январь-июнь текущего года. По данным ведомства, доходы составили 12,3 трлн рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С другой стороны, объем расходов за первые шесть месяцев текущего года составил 14,9 трлн рублей, отмечается рост на 19% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, дефицит федерального бюджета за первое полугодие предварительно составил 2,595 трлн рублей, что означает сокращение дефицита на 816 млрд рублей в июне.

Согласно сообщению Министерства финансов, ненефтегазовые доходы федерального бюджета с начала года составили 8,999 трлн рублей, отмечается рост на 17,8% по сравнению с предыдущим годом. В то же время нефтегазовые доходы сократились на 47% и составили 3,382 трлн рублей. Представители ведомства связывают такое снижение с высокой базой прошлого года, а также с падением цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Отмечается, что в июне текущего года наблюдается положительная динамика в росте доходов, который составил +29,8% по сравнению с прошлым годом. Особенно стабильное увеличение заметно в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов.

Министерство финансов подчеркнуло, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом обеспечивает стабильность бюджетной системы в условиях колебаний в поступлении доходов от нефти и газа.

Опубликованные данные Министерства финансов свидетельствуют о сокращении дефицита федерального бюджета. Сумма дефицита за январь-май составила 3,411 трлн рублей. Доходы за этот период составляли 9,818 трлн рублей, из которых 6,965 трлн рублей приходится на ненефтегазовые доходы, а 2,853 трлн рублей — на нефтегазовые.

Вспомним, что в 2022 году доходы бюджета составили 27,6 трлн рублей, расходы — 29 трлн рублей, а дефицит составил около 1,313 млрд рублей. По прогнозам Министерства финансов, в 2023 году дефицит должен был составить 2,9 трлн рублей, в 2024 году — 2,2 трлн рублей, а в 2025 году — 1,3 трлн рублей.


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