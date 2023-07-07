Это и мешает худеть: в организме людей, которые спят мало, больше гормона, повышающего аппетит

Здоровый образ жизни – комплексная концепция. И лишний вес нередко может быть связан с нарушением циркадных ритмов. Банальное нежелание вовремя лечь спать или ранние пробуждения легко становятся причиной переедания!

Неизменно важный сон

Продолжительный отдых способствует восстановлению организма. Он действует сразу по нескольким направлениям:

снимает физическую усталость; избавляет от накопившегося стресса; расслабляет сердечно-сосудистую систему.

Из-за раннего пробуждения также снижается вероятность, что человек отправиться на пробежку или в тренажерный зал. А в течение дня будет возникать желание «поправить здоровье» с помощью еды или сладких напитков.

Внезапно возникающий аппетит

При чем тут лишний вес, если факторов появления голода множество? Об этом рассказывает исследование 2004 года, проведенное на гражданах США возрастом от 30 до 60 лет. При этом важно уточнить временные рамки:

5 часов сна — низкий уровень; 8 часов — здоровый сон.

У людей, не досыпающих до нормы, диагностировали серьезный гормональный дисбаланс. Точнее, внимание исследователей привлекли два конкретных:

лептин — посылающий сигналы о насыщении; грелин — вызывающий голод.

Уровень первого был ниже статистического ожидания, тогда как второй внезапно вырастал. Нашли прямую зависимость между снижением продолжительности ночного сна и увеличением индекса массы тела (ИМТ).

Если сравнивать с восьмичасовым отдыхом, пятичасовой изменял стандартные гормональные показатели. Независимо от конституции, образа жизни, иных показателей:

падение на 15,5% — для лептина; рост на 14,9% — для грелина.

В сочетании с неподобающей диетой, недосып считается одной из ключевых причин бьющих рекорды показателей ожирения в США.

Разумный формат засыпания

Снижение веса и желание как следует выспаться ведут к традиционным рекомендациям для подготовки ко сну. Список довольно короткий:

соблюдать расписание — подъем и отход ко сну в одно время; обязательное расслабление — стоит почитать книгу или принять ванну за час до кровати; комфортная атмосфера — тишина и темнота помогают выспаться, можно воспользоваться берушами и маской; физические нагрузки — при малоподвижном образе жизни поможет минимальная зарядка утром и вечером; удобство — чистота постельного белья, мягкость наполнителей очень важны!

Даже если сначала будет непросто, со временем положительные изменения покажут, что решение изменить расписание и повысить качество сна было правильным.