Скандалы: «Однажды я напьюсь и все расскажу»

Почему эпохе принца Гарри и Меган Маркл предрекают конец?

1 июля в американском журнале Rolling Stone вышла статья, в которой обозреватель Луис Стейплс заявил, что герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — исчерпали свой «скандальный потенциал» и оказались неспособны предложить поклонникам ничего, кроме драматических пересказов событий, окружавших их отъезд из Великобритании в 2020-м. Так думает не только Стейплс. В последнее время многие СМИ и PR-эксперты рассуждают о закате популярности младшего сына Карла III и его супруги.

«Лента.ру» решила разобраться, действительно ли у пары все настолько плохо.

Замечательный год

Последний год выдался для Гарри и Меган очень успешным, о чем, кажется, напрочь забыли хоронящие их медийное будущее журналисты. Причем в этом успехе не последнюю роль сыграли те самые таблоиды, которые теперь обещают им скорое забвение.

В декабре вышедший на Netflix сериал «Гарри и Меган» стал лучшим документальным дебютом этой видеоплатформы за всю ее историю. Сериал набрал 81,6 миллиона часов просмотров за первые четыре дня.

В нем внук Елизаветы II и его жена рассказали, как завязался их роман, поведали подробности о свадьбе, отношениях с королевской семьей и причинах, побудивших их покинуть Великобританию.

Последовавшие за сериалом мемуары Spare («Запасной»), написанные принцем Гарри в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продающийся документальный бестселлер в истории

В воспоминаниях принц Гарри подробно рассказал о детстве, потере матери, принцессы Дианы, службе в Афганистане и все тех же скандалах с родственниками.

Над стилем и содержанием книги громко издевались таблоиды. В частности, долгое время обсуждалась история о том, как принц Гарри за месяц до свадьбы старшего брата — принца Уильяма — отморозил щеки, нос и половые органы во время похода к Северному полюсу. Подобные нападки, скорее всего, популярности «Запасного» только помогли.

Кто надул пузырь?

Всех этих откровений ждали давно. Инфобомба была заложена во время интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри 1 марта 2021-го. Вероятно, одним из главных событий той беседы было обвинение обитателей Букингемского дворца в расизме, высказанное герцогом и герцогиней Сассекскими. По их словам, во время беременности Меган члены королевской семьи обсуждали, насколько темным будет цвет кожи их сына Арчи.

Именно после этого интервью Гарри заключил контракт с издательством Penguin Random House, который оценивался в 35-40 миллионов и был рассчитан на четыре книги. К тому времени к нему и Меган уже прибежали представители крупнейших стриминговых сервисов — Netfix, Apple TV+ и Spotify — и принесли с собой контракты на производство контента, общая стоимость которых оценивалась более чем в 100 миллионов долларов США. С тех самых пор поклонники и ненавистники Гарри и Меган по всему миру ждали, когда же будут сорваны все покровы, а злодеи названы по именам.

Все это времяСМИ пестрели сообщениями, что принц Гарри то помирился, то окончательно разругался с родными. Пару обвиняли в лицемерии — они говорили о желании избавиться от назойливого внимания журналистов, а сами анонсировали новые проекты и раздавали интервью. Меган Маркл представала глупой неудачницей, которую чуть ли не с порога гонят все более-менее известные люди

Кроме того, по большому счету, никаких особенных разоблачений ни в сериале, ни в мемуарах не было. О конфликтах, которые там упоминались, уже было известно, хотя и не в таких подробностях. Новыми были только признания принца, что в юности он употреблял наркотики и потерял девственность на поле за пабом.

Можно было бы сказать, что замах был на рубль, а удар вышел на копейку, если бы не огромный ажиотаж и успех обоих творений Гарри и Меган. Королевская семья никак не отреагировала на откровения беглой пары, хотя окончательно выселить из коттеджа Фрогмор ее якобы решили именно после выхода «Запасного».

При этом, несмотря на взаимные обиды, принц Гарри и Меган Маркл все же были приглашены на коронацию Карла III, которая состоялась 6 мая. Правда, младший сын монарха занял место не рядом с братом, а в третьем ряду членов семьи. Его супруга на мероприятие и вовсе не приехала — она осталась дома в Калифорнии с детьми.

Что-то кроме семейных дрязг

На фоне успеха сериала и книги многие не сразу заметили, что все остальные проекты герцога и герцогини Сассекских или провалились, или даже не были запущены в производство.

Еще в мае 2022 года Netfix тихо отменил производство мультсериала Pearl, о создании которого было объявлено летом 2021-го. По словам Меган Маркл, это была семейная история о 12-летней девочке, которая находится в поисках себя и «вдохновляется влиятельными женщинами, сыгравшими роль в истории».

Первый сезон подкаста герцогини «Архетипы» для Spotify, посвященного стереотипам, которые современное общество навязывает женщинам, выходил с августа по ноябрь 2022-го. Было выложено 12 выпусков, но второго сезона не случилось.

Информация о том, что 20-миллионный контракт со Spotify разорван, появилась в СМИ 15 июня. Комментируя на следующий день прекращение сделки, директор по подкаст-инновациям и монетизации компании Дэн Симмонс не сдерживал себя в выражениях. Он обматерил бывших партнеров и назвал их жуликами.

******* мошенники! Подкаст вот с таким названием мы должны были выпустить с их участием. Я как-нибудь напьюсь и расскажу все про видеовстречу с Гарри, во время которой я должен был помочь ему с идеей будущего подкаста. Это одна из лучших моих историй

Дэн Симмонс, директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify

Некоторые инсайдеры назвали главной причиной разрыва контракта неспособность герцога и герцогини Сассекских выполнить свои обязательства в срок. Тут же появилась информация о том, что Меган Маркл обманывала слушателей подкаста и в действительности не брала интервью сама. С героями подкаста беседовали ее сотрудники, а она лишь зачитывала вопросы, когда все уже было готово.

Созданный принцем Гарри и все той же Опрой Уинфри сериал о психическом здоровье The Me You Can’t See («Моя невидимая сторона»), вышедший на Apple TV+, нельзя назвать однозначным провалом, но и успехом он не стал. Фильм вышел летом 2021-го, получил посредственные оценки и мгновенно забылся.

Кумиры вуайеристов

18 июня The Mail on Sunday объявил, что Меган Маркл «находится на грани подписания многомиллионного контракта» с люксовым брендом Dior. Герцогиня якобы должна стать одним из лиц компании наряду с певицей Рианной, актрисой Дженнифер Лоуренс и другими звездами. Однако два дня спустя эту информацию опровергли и сам бренд, и представитель Маркл.

Более того, вскоре известная американская светская журналистка Кинси Скофилд заявила, что дорогие бренды и многие знаменитости не желают работать с принцем Гарри и Меган Маркл из-за их «токсичной» скандальной репутации.

Dior сказал, что не работает с Меган. Стилист из Лос-Анджелеса сказал: «Никогда в жизни я не свяжу имя Меган с моими по-настоящему элитными клиентами»

Кинси Скофилд, американская журналистка, из интервью Sky News Austalia

Она также рассказала, что певица Тейлор Свифт якобы не только отказалась дать интервью Меган Маркл для «Архетипов», но даже не удостоила жену принца Гарри личным ответом. «Меган написала ей записку с просьбой от руки, а Тейлор отказала через своих представителей», — сказала Скофилд.

Сегодня многие уверены, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно исчерпали свой творческий потенциал, который и заключался-то исключительно в описании страданий, причиненных им родственниками и таблоидами. Обобщил эти мысли Луис Стейплс в тексте для Rolling Stone.

Часть их проблемы заключается в том, что они построили бренд на своих контрах с королевской семьей. Теперь эта вражда зашла в тупик, и кажется, что сказать им больше нечего

Луис Стейплс, из статьи Meghan Markle and Prince Harry Are in Their Flop Era для Rolling Stone

Эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс высказался в интервью Daily Star еще более прямо. «Проблема в том, что большинство смотрит их исключительно из вуайеризма, точно так же, как смотрит «Большого брата со знаменитостями»», — заявил он и добавил, что весь интерес к принцу Гарри и Меган Маркл держится исключительно на скандалах, а их «более креативный контент» никому не нужен.

Похожее мнение высказал 5 июля в эксклюзивном интервью Daily Mirror PR-эксперт Киран Элсби — директор по связям с общественностью компании Media Global. Он считает, что без новой концепции своего бренда «Гарри и Меган «исчезнут» в течение ближайших пяти лет».

Туманное будущее

Впрочем, журналисты, которые теперь сочувственно, как Стейплс, или злорадно, как Скофилд, говорят о скором сходе принца Гарри и Меган Маркл со звездной орбиты, явно забыли, что большую часть скандалов вокруг пары создали они сами и их коллеги.

Да, Spotify разорвал контракт с герцогом и герцогиней Сассекскими, но представители Netflix заявили, что их сделка рассчитана до 2025 года и прекращать ее никто не собирается. Новый сериал о созданных принцем Гарри соревнованиях ветеранов Invictus Games должен выйти в этом году.

Кроме того, ходят упорные слухи, что Меган Маркл готовит автобиографию, которая, должно быть, является частью сделки с Penguin Random House, заключенной на четыре релиза.

Вокруг этих мемуаров, которые пока существуют, похоже, только в головах светских обозревателей таблоидов, уже раздувается новый скандал

По заявлению биографа принца Гарри Анджелы Левин, книга станет для герцогини Сассекской катастрофой, так как она «имеет репутацию человека или врущего, или все преувеличивающего» (репутация самой Левин вполне укладывается в ту же характеристику). Другие говорят, что Букингемский дворец в ужасе от грядущих воспоминаний Меган Маркл, так как там якобы будут наконец названы имена расистов из королевской семьи. Впрочем, таблоиды реагируют на любой проект герцога и герцогини Сассекских этими же словами.

То же самое говорили и о мемуарах принца Гарри, а 4 июля стало известно, что книга «Запасной» превратилась в один из главных документальных бестселлеров в США — продажи книги только в этой стране перевалили за один миллион копий.

Кроме того, источники издания Page Six разузнали, что принц Гарри якобы уже работает над новым фильмом для Netflix, который снимут в Африке. Тема картины пока неизвестна, но она, скорее всего, будет посвящена нищете, от которой страдают многие жители этого континента.

Будущее принца Гарри и Меган Маркл действительно выглядит несколько неопределенным, но сказать, что они находятся в тупике и не могут найти из него выхода, как считает Луис Стейплс, тоже не получается. Да и те самые таблоидные журналисты вряд ли оставят в покое пару, которая столько лет была для них главной дойной коровой. В каком-то смысле Гарри и Меган, публика и сотрудники желтой прессы образовали идеальную информационную экосистему, которая кормит всех участников. С чего бы ей рушиться из-за временного затишья?

Хотя существует и более пугающий для таблоидов вариант. Не исключено, что герцог и герцогиня Сассекские получили от событий вокруг королевской семьи и завываний «акул пера» все, что хотели, а теперь займутся другими проектами, сойдя со скользкой дорожки скандалов. В конце концов, денег и известности они на этом заработали достаточно.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”