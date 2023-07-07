 

“Все решила сама”: заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу

07.07.2023, 15:36, Новости дня
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Звезда советского кинофильма “Тихий дон” на своем веку перенесла немало горя и радостей. Все-таки 92 года — большой срок. Однако внезапный удар судьбы сразил ее наотмашь. На склоне лет женщину разбила смерть единственного сына. Людмила Хитяева потеряла свою кровиночку, плоть и кровь.

Похороны родного человека — сложный процесс эмоционально и физически. Преисполняясь материнской скорбью, артистка оперативно заказала гроб и венки для сына. При этом подготовка к церемонии осложнилась формальностями, так как Людмила Хитяева задумала предать тело земле в конкретном месте.

Наконец, стало известно, что звезду не бросили в тяжелой ситуации. Пенсионерка вышла на связь и рассказала, что обратилась за помощью к агенту ритуальных услуг. Людмила Хитяева положилась на опытного специалиста, поэтому обозначенные запросы удалось удовлетворить.

“Я сейчас на кладбище. Все решаемо, я все решила сама” — заявила актриса в разговоре с Пятым каналом. Она добавила, что ей уже готовят могилу для захоронения сына.

Напомним, наследник знаменитости скончался 5 июля — через два дня после возвращения из реабилитационного центра, куда его определила Людмила Хитяева. У мужчины были проблемы с сердцем, он умер в 69 лет.


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