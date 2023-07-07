Уборщица призналась, что ей принадлежит кокаин, обнаруженный в Белом доме

58-летняя уборщица из Нигерии Блессинг Магбудуруду призналась, что ей принадлежит свёрток с кокаином, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне.

Несмотря на то, что Магбудуруду не имела доступа в библиотеку, ей удалось найти магнитный пропуск, который лежал под ковриком, и проникнуть в помещение. Там она провела несколько часов – за это время женщина успела прочесть книгу о жизни президента Эйзенхауэра и употребить часть принесённого белого порошка, ещё один свёрток она оставила в читальном зале.

– Я мать восьмерых детей, у меня трудная работа и в конце года заканчивается трудовая виза, поэтому мне приходится иногда не только убирать в Белом доме, но и пользоваться стимуляторами, – рассказала уборщица. – Я призналась, чтобы весь мир знал, что кокаин не имеет никакого отношения к Хантеру Байдену, а пакетик, якобы забытый в библиотеке, меня попросил подбросить белый мужчина с рыжими волосами, угрожая изнасилованием.

По итогам инцидента 45-го президента США Дональда Трампа вызовут на допрос. А президент Байден распорядился продлить трудовую визу нигерийке на год.

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