 

Алеша умер в приемном покое

07.07.2023, 15:20, Разное
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В чем разница между работой волонтеров в ПНИ и тем, что делает государство.


Детский психоневрологический интернат (ДПИ). Дети на прогулке. Фото: Алексей Абанин / Коммерсантъ

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ И ЛЬВОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ГЕРШЕНЗОНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ И ЛЬВА МИХАЙЛОВИЧА ГЕРШЕНЗОНА.

На 25 человек с тяжелыми психическими и соматическими расстройствами в ПНИ-10 в Санкт-Петербурге остались две сотрудницы.

Иногда за всей группой ухаживала и вовсе одна нянечка. Когда два человека приходят кормить 25 человек, у них нет ни времени, ни сил, чтобы каждого усадить в кровати и медленно кормить с ложечки «за маму, за папу».

Ребята кашляют, у них случается застой жидкости, накапливаются проблемы с легкими. Неудивительно, что они постоянно попадают в больницу с пневмониями, это связано с элементарным отсутствием нормального ухода.

Расследование  — о том, почему в ПНИ умирают и кто в этом виноват.

Источник: Новая газета


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