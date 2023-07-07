 

Lovense представляет вибратор Pleasure Companion с поддержкой нейросетевого чат-бота ChatGPT

07.07.2023, 15:10, Разное
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Сингапурская компания Lovense, производитель инновационных секс-игрушек, радует своих клиентов новым продуктом. Вибратор Pleasure Companion, разработанный ими, внедряет в себя функциональность нейросетевого чат-бота ChatGPT. Об этом информирует авторитетное издание TechCrunch.

Новинка, на первый взгляд, выглядит как обычный портативный вибратор с стимуляторами для точки G и клитора. Однако устройство обладает уникальной особенностью – наличием мобильного приложения-компаньона, через которое можно общаться с ChatGPT.

В приложении Lovense пользователи смогут попросить ChatGPT сочинить эротическую историю в заданном жанре: романтическом, пикантном или развратном. Интересно, что в зависимости от событий в вымышленной истории, изменяются и режимы вибрации устройства. Для более глубокого погружения в сюжет, ChatGPT может озвучить рассказ.

Компания Lovense не исключает возможность расширения поддержки ChatGPT на все свои секс-игрушки, способные синхронизироваться со смартфоном. Это даст возможность клиентам еще больше наслаждаться продуктами Lovense и создавать уникальные интимные впечатления.

Важно отметить, что Lovense – это сингапурская секс-тех компания, которая начала свою деятельность в 2010 году. Их продукты уже неоднократно признавались лучшими на различных конкурсах и награждениях в индустрии развлечений для взрослых, таких как XBIZ Europa Awards.

Ранее в Китае уже был разработан первый электровелосипед Urtopia Fusion с поддержкой ChatGPT, что подтверждает рост интереса к использованию нейросетевых чат-ботов в различных сферах жизни.


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