ФАС России перевыполнила план по доходам на 251% и направила в бюджет 7,51 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ достигла впечатляющих результатов в 2022 году, перевыполнив план по доходам и направив в бюджет значительную сумму в размере 7,51 млрд рублей. Согласно отчету Счетной палаты, это превышение составляет 251% от первоначального прогноза.

Ключевым источником доходов для ФАС стали административные штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Этот вид штрафов принес ведомству 2,845 млрд рублей, что составляет 648,6% от первоначального прогноза. Кроме того, значительную сумму в размере 1,628 млрд рублей ФАС получила в качестве административных штрафов за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений. Это превышение составляет 213,1% от первоначального прогноза.

Важно отметить, что ФАС также получила в доходы штрафы, вынесенные в предыдущих периодах, в общей сумме 1,362 млрд рублей. Кроме того, дополнительные 549,5 млн рублей поступили в бюджет в виде пеней, неустоек и других штрафов. Еще 283,314 млн рублей были получены за счет компенсации затрат федерального бюджета, а 281,3 млн рублей – за счет возврата средств по госконтракту.

ФАС РФ продемонстрировала превосходные результаты в исполнении бюджета за 2022 год, превысив плановые показатели доходов на 251%. Эти достижения свидетельствуют о решительности ведомства в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства и подчеркивают его важную роль в обеспечении конкурентной среды на российском товарном рынке.